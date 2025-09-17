Нацбанк пропонує закрити націоналізований PINbank замість передачі його «Укрпошті»

Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу.

Як ідеться в матеріалах до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, внесеного урядом до Верховної Ради в ніч 16 вересня, сам банк є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія, передає Інтерфакс-Україна.

"Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу", - сказано в документах.

На думку НБУ, фінансовий стан "Укрпошти " є критичним. Зокрема, від 2022 по 2024 рік було отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів - з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проєкції подальшого проїдання капіталу".

Згідно з оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Наприкінці січня цього року, як повідомив на той період прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Кабінет міністрів передав акції до Міністерства розвитку громад та територій України для створення поштового банку.

Днями генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у відповідь на звинувачення Нацбанку заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.

На середину 2025 року PINbank за розміром активів - 364,6 млн грн - посідав останнє місце серед 60 українських банків. Від початку року вони зменшилися на 8,3%, а збиток за перше півріччя сягнув 29,4 млн грн.

Що відомо про PINbank

Як повідомлялося, у січні 2024 року власником контрольного пакету акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) у розмірі 88,89%, який суд конфіскував у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера, стала держава в особі Фонду державного майна.

Раніше про зацікавленість у передачі їй акцій націоналізованого PINbank неодноразово заявляла "Укрпошта". Однак це може порушувати зобов'язання України перед МВФ.

В оновленому меморандумі про співпрацю з Фондом додався постійний структурний маяк: "Всі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (Resolution)".

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ще на початку березня 2023 підтвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави контрольного пакету акцій PINbank.

У жовтні заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник розповідав, що регулятор призначив довірену особу на управління 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank), але уряд досі не визначив, кому мають бути передані ці акції.

У листопаді 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав 88,89% акцій PIN Bank Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Акції банку були арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ).