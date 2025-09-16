Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ

Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ

 

Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів на основі штучного інтелекту. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Swarmer, який розробляє рішення на основі штучного інтелекту для автономності дронів, залучив $15 млн від інвесторів із США: Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Це найбільша інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку війни", - пояснив міністр.

Михайло Федоров зауважив, що технології Swarmer уже довели свою ефективність на полі бою, а західні інвестиції дадуть змогу компанії надати ройові можливості кожному безпілотнику. Це дозволить розгортати необмежену кількість дронів та роботів, незважаючи на кількість навчених пілотів.

Раніше повідомлялось, що американська компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі комплектів ШІ для бойових дронів. Крім того, американська система також дозволить надавати ройові можливості будь-якому безпілотнику.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8777  0,07 0,17 41,3990  0,08 0,20
EUR 48,1171  0,07 0,15 48,7339  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,11 0,27 41,2300  0,11 0,27
EUR 48,7200  0,40 0,83 48,7500  0,39 0,81

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес