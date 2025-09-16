Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ

Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів на основі штучного інтелекту. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Swarmer, який розробляє рішення на основі штучного інтелекту для автономності дронів, залучив $15 млн від інвесторів із США: Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Це найбільша інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку війни", - пояснив міністр.

Михайло Федоров зауважив, що технології Swarmer уже довели свою ефективність на полі бою, а західні інвестиції дадуть змогу компанії надати ройові можливості кожному безпілотнику. Це дозволить розгортати необмежену кількість дронів та роботів, незважаючи на кількість навчених пілотів.

Раніше повідомлялось, що американська компанія Auterion поставить Україні 33 тисячі комплектів ШІ для бойових дронів. Крім того, американська система також дозволить надавати ройові можливості будь-якому безпілотнику.

