Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції - Укрзалізниця

 

Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», - підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. «Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований», - додав Перцовський.

Він відзначив героїзмом співробітників Укрзалізниці, які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру. «Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість», - зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця».
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2317
  0,0521
 0,13
EUR
 1
 48,4967
  0,1038
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9485  0,08 0,21 41,4807  0,09 0,21
EUR 48,0441  0,08 0,17 48,7059  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,12 0,29 41,1200  0,12 0,29
EUR 48,3200  0,04 0,08 48,3600  0,05 0,10

