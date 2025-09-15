Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції - Укрзалізниця
16:46 15.09.2025 |
Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
«"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», - підкреслив Перцовський.
За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали. «Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований», - додав Перцовський.
Він відзначив героїзмом співробітників Укрзалізниці, які не бояться повторних ударів, виходять і відновлюють інфраструктуру. «Навіть коли ключові вузлові станції під атакою, ми не скасовуємо поїзди. Ми знаходимо можливості зміни в розкладу, але завжди їдемо. І це відзначають українці. Дякують залізничникам за таку витривалість», - зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції - Укрзалізниця
|Укрпошта запустила давно обіцяний новий мобільний застосунок
|Україна домовляється з Кореєю про кредит на 20 швидкісних поїздів для Укрзалізниці
|ДТЕК Ахметова увів в експлуатацію накопичувачі енергії на 200 МВт
|«Укрпошта» домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні
|Укроборонпром посів 49 місце у сотні найбільших оборонних компаній світу
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії