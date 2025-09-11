Авторизация

Україна домовляється з Кореєю про кредит на 20 швидкісних поїздів для Укрзалізниці

 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт листа до уряду Республіки Корея щодо надання пільгового кредиту на закупівлю швидкісних електропоїздів. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про 20 сучасних корейських поїздів, які планує придбати Укрзалізниця для забезпечення міжрегіональних та міжнародних пасажирських перевезень.

Фінансування здійснюватиметься коштом пільгового кредиту Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

Підписання документа відкриє шлях до реалізації цього інфраструктурного проєкту, який має на меті модернізувати український залізничний парк і покращити якість перевезень.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Корея
 

