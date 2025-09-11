Авторизация

ДТЕК Ахметова увів в експлуатацію накопичувачі енергії на 200 МВт

ДТЕК Ахметова увів в експлуатацію накопичувачі енергії на 200 МВт

 
ДТЕК Ріната Ахметова, найбільша приватна енергетична компанія України, ввів в експлуатацію децентралізовану систему накопичення енергії (батарей) загальною потужністю 200 МВт. Про це компанія повідомила в четвер на своєму сайті.

Компанія під'єднала до енергосистеми шість нових об'єктів різної потужності - від 20 до 50 МВт у Київській та Дніпропетровській областях.

Система складається з 698 модулів Fluence Gridstack із батареями. Загальна місткість системи - 400 МВт-год електроенергії, чого достатньо для забезпечення 600 000 домівок протягом двох годин.

Будівництво об'єктів тривало пів року - з березня до серпня 2025 року, загальні інвестиції компанії Ахметова становили 125 млн євро.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко назвав цей проєкт "історичним кроком для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед".
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

