Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ДТЕК Ахметова увів в експлуатацію накопичувачі енергії на 200 МВт
11:57 11.09.2025 |
Компанія під'єднала до енергосистеми шість нових об'єктів різної потужності - від 20 до 50 МВт у Київській та Дніпропетровській областях.
Система складається з 698 модулів Fluence Gridstack із батареями. Загальна місткість системи - 400 МВт-год електроенергії, чого достатньо для забезпечення 600 000 домівок протягом двох годин.
Будівництво об'єктів тривало пів року - з березня до серпня 2025 року, загальні інвестиції компанії Ахметова становили 125 млн євро.
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко назвав цей проєкт "історичним кроком для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна домовляється з Кореєю про кредит на 20 швидкісних поїздів для Укрзалізниці
|ДТЕК Ахметова увів в експлуатацію накопичувачі енергії на 200 МВт
|«Укрпошта» домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні
|Укроборонпром посів 49 місце у сотні найбільших оборонних компаній світу
|Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів
|У Ірпені запустили завод з виробництва поліетиленових труб
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini