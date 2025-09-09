Фінансові новини
- 09.09.25
- 14:38
RSS
мапа сайту
Укроборонпром посів 49 місце у сотні найбільших оборонних компаній світу
14:12 09.09.2025 |
АТ «Українська оборонна промисловість» у 2024 році отримало $3 млрд доходу, що дозволило товариству посісти 49-те місце у рейтингу 100 найбільших оборонних компаній світу.
Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор УОП Герман Сметанін, передає Укрінформ.
«У 2024 році оборонна виручка товариства склала понад $3 млрд проти $2,2 млрд у 2023-му. Це дало темп зростання на 36,3%, що значно вище за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед ТОП-100 оборонних компаній світу», - йдеться в повідомленні.
Такі результати дозволили товариству посісти 49-те місце за абсолютним оборонним доходом у щорічному рейтингу топ-100 найбільших оборонних компаній світу від Defense News. За динамікою зростання доходу від реалізації оборонної продукції Укроборонпром опинився на 16-му місці.
Лідери з виробництва та продажу озброєння, як і раніше, є Lockheed Martin (США, $68,4 млрд), RTX (США, $43,5 млрд), CASIC (Китай, $38,7 млрд).
Лідерами за темпами зростання стали Anduril (США, +138%), Askeri Fabrika (Туреччина, +100%), SES (Люксембург, +93,7%).
Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу у 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд.
Разом з цим, тільки половина зі 100 найбільших оборонних компаній, а точніше 54 компанії, зросли за минулий рік. Решта показали падіння обсягів доходу.
