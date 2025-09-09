Авторизация

У Ірпені запустили завод з виробництва поліетиленових труб

 

В Ірпені запрацював перший в Україні завод поліетиленових труб "Планета Пластик" на енергії сонця.

Про це компанія "Планета Пластик" повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Компанія "Планета Пластик" збудувала в Ірпені перший в Україні завод з виробництва поліетиленових труб, що працює на енергії сонця. Вся продукція виготовлятиметься на найновітнішому обладнанні, що дозволяє виготовляти полімерні труби діаметром від 16 до 800 мм", - говориться у повідомленні.

Річні потужності підприємства - понад 17 000 км. труб для води, газу та технічних систем. Завод готовий постачати продукцію по всій Україні та за кордон.

"Ірпінь. У 2022 році ворог знищив тут усе. Ми не скорилися. Ми будуємо нове. Саме тому, продовжуючи цю місію, ми менш ніж за рік побудували новий трубний завод, що працюватиме на благо та майбутнє України",-- зазначив співзасновник компанії Костянтин Ващенко.

ТОВ "Планета Пластик" спеціалізується на випуску плівок для сільського господарства та промисловості, полімерних рукавів для зберігання зерна й кормів, а також поліетиленових труб для водопостачання, газових і технічних потреб.

За матеріалами: Економічна правда
 

