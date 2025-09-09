Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший виробник металочерепиці в Україні будує новий завод із рафінації олії

 

У Львівській області готують до запуску новий завод із рафінації олії, який будує компанія "Тайл" за понад 10 мільйонів євро. Про це повідомили премʼєр-міністерка Юлія Свириденко й очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Свириденко розповіла, що підприємці Юрій Шкварок та Андрій Цимбаляк, які будують завод, починали свій шлях ще студентами у 2000-х роках з чотирьох хлібних крамничок.

З часом їхня компанія "Тайл" стала найбільшим виробником металочерепиці та профнастилу в Україні й почала експорт.

У період війни підприємці вирішили диверсифікувати бізнес і зайнятися агро переробленням. Новий завод із рафінації олії обійшовся у 10 млн євро.

Він працюватиме на обладнанні, виготовленому українськими підприємствами з Чернігова, Черкас, Дніпра, Одеси тощо.

"Усе обладнання в ньому - українське: рафінація TAN і лінія PET Pet Technologies з Чернігова, котельня TEФФ з Одеси, лінія розливу "Надія" із Черкас, ємності й наливна установка АКІМ з Дніпра, силоси Лубнимаш з Лубнів", - зазначила Свириденко.

За словами Козицького, це дозволяє підтримати десятки компаній і сотні працівників по всій країні.

Відкриття заводу створить нові робочі місця на Львівщині та збільшить надходження податків до місцевого бюджету.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес