09.09.25
14:37
Найбільший виробник металочерепиці в Україні будує новий завод із рафінації олії
11:51 09.09.2025 |
У Львівській області готують до запуску новий завод із рафінації олії, який будує компанія "Тайл" за понад 10 мільйонів євро. Про це повідомили премʼєр-міністерка Юлія Свириденко й очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Свириденко розповіла, що підприємці Юрій Шкварок та Андрій Цимбаляк, які будують завод, починали свій шлях ще студентами у 2000-х роках з чотирьох хлібних крамничок.
З часом їхня компанія "Тайл" стала найбільшим виробником металочерепиці та профнастилу в Україні й почала експорт.
У період війни підприємці вирішили диверсифікувати бізнес і зайнятися агро переробленням. Новий завод із рафінації олії обійшовся у 10 млн євро.
Він працюватиме на обладнанні, виготовленому українськими підприємствами з Чернігова, Черкас, Дніпра, Одеси тощо.
"Усе обладнання в ньому - українське: рафінація TAN і лінія PET Pet Technologies з Чернігова, котельня TEФФ з Одеси, лінія розливу "Надія" із Черкас, ємності й наливна установка АКІМ з Дніпра, силоси Лубнимаш з Лубнів", - зазначила Свириденко.
За словами Козицького, це дозволяє підтримати десятки компаній і сотні працівників по всій країні.
Відкриття заводу створить нові робочі місця на Львівщині та збільшить надходження податків до місцевого бюджету.
