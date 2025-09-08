Авторизация

На заправках Укрнафти почали встановлювати зарядні станції Toka для електромобілів

На заправках Укрнафти почали встановлювати зарядні станції Toka для електромобілів

 

Державна Укрнафта оголосила про початок масштабної співпраці з мережею зарядних станцій для електромобілів компанії Toka Energy. Про це повідомляється на сайті Укрнафти.

Першу спільну зарядну станцію для електромобілів відкрили на АЗС у Хмельницькому (вул. Симона Петлюри, 54/7).

Вона підтримує всі популярні конектори: GB/T (основний стандарт зарядки китайських електромобілів), Type 2 Plug (європейський стандарт, сумісний з більшістю сучасних електромобілів, включаючи Tesla, Audi, Porsche, Toyota, Nissan, Kia, Mitsubishi та Ford), а також CCS 2 (сумісний з Type 2 європейський стандарт швидкої зарядки).

Вартість становить від 14,49 до 18,49 грн/кВт-год залежно від типу зарядки.

"Зарядна станція для електромобілів у Хмельницькому - це початок подальшої масштабної співпраці Укрнафти та Toka. У планах - встановлення нових станцій у різних регіонах України", - заявила Укрнафта.

Компанія має 545 АЗС у більшості регіонів України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

