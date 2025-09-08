ДТЕК добився арешту частки Газпрому в газовидобувній компанії Wintershall Noordzee

Український енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова 21 липня 2025 року наклав виконавчий арешт на 50% акцій Газпрому в нідерландській газовидобувній компанії Wintershall Noordzee, повідомляється в матеріалах Окружного суду Гааги.

ДТЕК, який у 2023 році виграв міжнародний арбітражний суд в Гаазі проти Росії за захоплені активи в незаконно анексованому Криму, обґрунтував це тим, що Газпром може бути ототожнений з Російською Федерацією.

Росіяни спробували оскаржити арешт, але 5 вересня суд відмовив Газпрому в задоволенні клопотання.

Газпром заявив, що арешт акцій Wintershall Noordzee перешкоджає їх продажу на користь компанії Mazarine Energy B.V., що може мати негативні наслідки для компанії, її працівників та енергетичної безпеки Нідерландів.

Однак суд зазначив, що ДТЕК готовий погодитися на скасування арешту, якщо Gazprom International надасть альтернативне забезпечення у вигляді депонування коштів від продажу акцій.

Пропозиція української компанії полягала в тому, що Gazprom International може продати акції за умови, якщо кошти від продажу (або їхня частина, що відповідає сумі боргу Російської Федерації) будуть заморожені або утримуватимуться на спеціальному рахунку до остаточного рішення про те, чи має ДТЕК право стягнути цей борг з активів Gazprom International.

Це дозволило б ДТЕК мати гарантію повернення коштів, а Gazprom International - здійснити продаж акцій.

Gazprom International заявила, що через міжнародні санкції проти Російської Федерації вона не може надати банківську гарантію, але аргументи російської компанії не переконали суд.

Довідка

Wintershall Noordzee - це газовидобувна компанія, заснована у 1965 році, з головним офісом у Рейсвейку, Нідерланди. Вона спеціалізується на видобутку газу з морських родовищ у голландській частині Північного моря, має активи у британському, німецькому та данському секторі моря. Компанія експлуатує дев'ять офшорних видобувних установок і чотири підводних комплекси, забезпечуючи газ для голландських споживачів. Wintershall Noordzee є спільним підприємством Wintershall Dea та Gazprom EP International.



