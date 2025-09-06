Фінансові новини
- 06.09.25
- 00:54
Укроборонпром підписав на виставці MSPO у Польщі понад 10 домовленостей
23:26 05.09.2025 |
Команда АТ «Українська оборонна промисловість» за підсумками участі у виставці оборонної промисловості MSPO-2025 у Кельце (Польща) підписала понад 10 домовленостей про співпрацю в оборонному секторі.
Про це у Телеграмі повідомив генеральний директор УОП Герман Сметанін, передає Укрінформ.
«Команда Укроборонпрому відпрацювала на виставці MSPO. Більше 10 підписаних домовленостей, понад 140 зустрічей, які прискорюють реалізацію чинних проєктів та вибудовують нові звʼязки», - йдеться в повідомленні.
Сметанін подякував партнерам за відкриті діалоги, готовність іти на зустріч та реальні кроки в напрямку розвитку співпраці. Окрема вдячність він висловив Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) за організацію виставки та запрошення до участі.
«Повертаємось в Україну працювати над реалізацією домовленостей та збільшенням виробництва озброєння для Сил безпеки і оборони України», - додав очільник товариства.
Як повідомлялося, одне з підприємств Укроборонпрому під час виставки MSPO уклало контракт про постачання критичних компонентів для виробництва боєприпасів з польською компанією, що входить до Polska Grupa Zbrojeniowa. Сторони також вели переговори щодо довгострокової співпраці у цій сфері.
