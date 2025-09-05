Фінансові новини
«Укрнафта» отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку у I півріччі
09:35 05.09.2025 |
АТ «Укрнафта» за підсумками січня-червня 2025 року отримало чистий прибуток обсягом 5,2 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Результати діяльності компанії включені до скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності АТ «НАК «Нафтогаз України» за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2025 року», - зазначили у компанії.
Оглядову перевірку вказаної звітності проводить KPMG. У рамках перевірки ПрАТ «КПМГ Аудит» здійснило процедури огляду фінансової інформації «Укрнафти».
«За цей же період «Укрнафта» сплатила 14,8 млрд грн податків, зборів і митних платежів до державного бюджету й перерахувала 5 млрд грн дивідендів», - розповіли у товаристві.
Як повідомлялося, чистий прибуток «Укрнафта» за результатами 2024 року становив 16,38 млрд грн. При цьому компанія перерахувала до державного бюджету 5 млрд грн дивідендів за результатами діяльності 2024 року.
«Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, оператор національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК.
Найбільший акціонер «Укрнафти» - НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
