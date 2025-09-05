АМКУ закінчив розслідування «схеми» під час злиття українських виробників елеваторів

Антимонопольний комітет завершив розслідування "схеми" під час злиття українських виробників елеваторів. На ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" (КМЗ) накладено штраф майже 9,74 млн грн за концентрацію без дозволу регулятора. Про це пресслужба АМКУ повідомила за результатами засідання комітету 4 вересня.

Йдетьсяпро отримання контролю КМЗ над значною частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд" без дозволу АМКУ, наявність якого необхідна. Справу про узгоджені дії компаній регулятор розпочав розглядати ще в жовтні 2022 року.

У минулому КМЗ та Варіант Агро Буд були найближчими конкурентами. З 2022 року на офіційних сайтах та в медіа вони почали позиціювати себе як об'єднана компанія, яка функціонує від імені Карлівського машинобудівного заводу.

Зазвичай у таких випадках підприємства звертаються до АМКУ одразу з двома заявами: про надання дозволу на концентрацію (як основну дію) та узгоджені дії (як допоміжну).

Однак наприкінці 2021 року до АМКУ надійшла лише одна заява від КМЗ та Варіант Агро Буду про надання дозволу на узгоджені дії через укладання між ними договору щодо утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників (non-compete agreement).

АМКУ з'ясував, що згадані узгоджені дії не обмежилися лише положенням non-compete, а були однією з ланок складної транзакції з придбання та операційного лізингу КМЗ активів Варіант Агро Буду.

Наприкінці серпня 2022 року компанії все ж вирішили звернутись до регулятора із заявою про надання дозволу на концентрацію постфактум.

Під час розгляду справи про порушення комітет дослідив ринки, на які концентрація мала вплив, шляхом проведення опитування конкурентів заявників та їх споживачів. Регулятор встановив, що концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Відтак АМКУ надав дозвіл ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" на набуття контролю над значною частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд", що забезпечують здійснення діяльності.

Водночас регулятор визнав, що КМЗ, здійснивши концентрацію без необхідного дозволу, порушив законодавство про захист економічної конкуренції, та наклав на компанію штраф.