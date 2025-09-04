«Укренерго» може відмовитися від наступних спецаукціонів на нову маневрену потужність – топменеджер

НЕК "Укренерго" може відмовитися від наступних аукціонів на нову маневрену потужність, якщо переможці попередніх виконають свої зобов'язання, а також їхнє проведення буде недоцільним на фоні інтеграції з енергоринком Європи, передає Енергореформа.

Про це повідомив директор з ринкових операцій компанії Олександр Стремоух.

"Рішення про проведення наступних довгострокових аукціонів на допоміжні послуги залежатиме від готовності переможців перших аукціонів надавати такі послуги. Ми це бачитимемо ближче до 1 жовтня. Чи буде закрита у нас потреба в резервах підтримки та відновлення частоти? Зараз я дуже оптимістично бачу, що переможці аукціонів виконають свої зобовязання", - сказав Стремоух на форумі "Заряджай і заробляй: Як УЗЕ відкривають нові можливості на ринку електроенергії", організованому Асоціацією сонячної енергетики України та АТ "Оператор ринку".

Водночас він зауважив, що треба взагалі оцінити доцільність довгострокових аукціонів на фоні майбутньої інтеграції з європейським ринком, на якому немає прив'язки до таких тривалих зобов'язань.

"Чи варто взагалі такі спецаукціони продовжувати і брати на себе додаткові зобов'язання перед повною інтеграцією ринків? Можливо, доцільніше залишити надання таких послуг на добові аукціони", - зауважив Стремоух.

Як повідомляла Енергореформа, за інформацією Стремоуха на цьому ж форумі, наразі дві з 37 компаній 2 компанії, які виграли на перших двох спецаукціонах на допоміжні послуги, поки перенесли їхнє надання з 1 жовтня на 4 місяці. Йдеться про 2 об'єкти газової генерації на 2 МВт. Стремоух припустив, що може бути ще 2 компанії, які перенесуть строки, але в цілому він розраховує на виконання переможцями аукціонів своїх зобов'язань вчасно.

Перші в історії довгострокові спецаукціони "Укренерго" провело у 2024 році (два в серпні та один у грудні) та у 2025 році (один у травні).

Їхня суть у тому, що переможець укладає контракт з "Укренерго" на п'ять років, за яким вона гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години - розвантаження чи завантаження об'єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

За їхніми результатами НЕК в цілому придбала до 788 МВт потужностей, що мають допомогти у збалансуванні енергосистеми.

Переможцями чотирьох аукціонів стали понад 70 компаній, серед яких ПрАТ "Укргідроенерго", мережа АЗК ОККО, Тилігульська ВЕС-2, низка об'єктів газової генерації, СЕС та УЗЕ) Відповідно до умов аукціонів, ДП мають надаватися з 1 жовтня 2025 року, та з 1 січня й 1 грудня 2026 року.