- 03.09.25
- 00:11
- RSS
Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено
12:26 02.09.2025 |
Процес передання права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" приватній компанії ТОВ "Топ-Оффер" завершився 27 серпня 2025 року, повідомила CEO порту Оксана Кіктенко у Facebook.
За її словами, процес тривав понад чотири роки. Фонд держмайна (ФДМ) України в березні 2020 року ухвалив приватизацію порту. Міністерство інфраструктури у квітні 2021 року затвердило акт приймання-передання пдіприємства, після чого в травні того ж року його офіційно було передано до сфери управління ФДМ.
Наступним етапом став аукціон, що відбувся в листопаді 2024 року. Переможцем стало ТОВ "Топ-Оффер". Уже в грудні сторони підписали попередній договір купівлі-продажу, а 27 лютого 2025 року - основний договір.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) у липні 2025 року угоду погодив договір, а 22 серпня було підписано акт приймання-передання порту між ФДМ та новим власником.
Фінальним кроком стала державна реєстрація 27 серпня 2025 року майна морпорту за "Топ-Оффер".
ТОВ "Топ-Оффер" засновано 2023 року в Києві. Спеціалізується на наданні в оренду власного та орендованого нерухомого майна. Його власником є екс-депутат Верховної Ради Володимир Продивус.
