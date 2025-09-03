Авторизация

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

 

Процес передання права власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" приватній компанії ТОВ "Топ-Оффер" завершився 27 серпня 2025 року, повідомила CEO порту Оксана Кіктенко у Facebook.

За її словами, процес тривав понад чотири роки. Фонд держмайна (ФДМ) України в березні 2020 року ухвалив приватизацію порту. Міністерство інфраструктури у квітні 2021 року затвердило акт приймання-передання пдіприємства, після чого в травні того ж року його офіційно було передано до сфери управління ФДМ.

Наступним етапом став аукціон, що відбувся в листопаді 2024 року. Переможцем стало ТОВ "Топ-Оффер". Уже в грудні сторони підписали попередній договір купівлі-продажу, а 27 лютого 2025 року - основний договір.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у липні 2025 року угоду погодив договір, а 22 серпня було підписано акт приймання-передання порту між ФДМ та новим власником.

Фінальним кроком стала державна реєстрація 27 серпня 2025 року майна морпорту за "Топ-Оффер".

ТОВ "Топ-Оффер" засновано 2023 року в Києві. Спеціалізується на наданні в оренду власного та орендованого нерухомого майна. Його власником є екс-депутат Верховної Ради Володимир Продивус.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

