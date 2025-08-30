Київстар відкрив торги на Nasdaq. Церемонія пройшла зі Свириденко і Єрмаком

Український мобільний оператор Київстар 29 серпня 2025 року відкрив торги на фондовій біржі Nasdaq. Церемонія Opening Bell відбулась у Нью-Йорку.

Відкриття торгів очолив президент Київстару Олександр Комаров і прем'єрка Юлія Свириденко, разом з якою був присутній голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про зустріч із керівництвом американської фондової біржі Свириденко повідомила у Telegram.

"Символічно, що розмова відбулася саме у день лістингу Kyivstar. Це яскравий приклад стійкості українського бізнесу - виходити на світові ринки навіть під час війни", - написала вона.

За словами прем'єрки, керівництво Nasdaq підтвердило готовність підтримувати розвиток української економіки.

"Для відбудови України вирішальне значення має приватний капітал. Чіткі сигнали від таких інституцій, як Nasdaq, зміцнюють довіру інвесторів", - додала Свириденко.

Прем'єр-міністерка України висловила сподівання, що ця подія "стане сильним сигналом для іноземних компаній: в Україні є потужний приватний сектор і реальні можливості для зростання".

"Наступний крок - більше українських компаній на глобальних ринках", - підсумувала Свириденко.