Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна ₴4,5 мільярда
23:05 26.08.2025 |
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.
Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.
За її словами, «державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн».
Вона нагадала, що ОПЗ - один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково - забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.
«Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», - зазначила Свириденко.
Як повідомлялось, у квітні Фонд державного майна України розпочав підготовку до реалізації АТ «Одеський припортовий завод» в межах великої приватизації.
