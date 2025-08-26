Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна ₴4,5 мільярда

 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.

За її словами, «державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн».

Вона нагадала, що ОПЗ - один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково - забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.

«Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», - зазначила Свириденко.

Як повідомлялось, у квітні Фонд державного майна України розпочав підготовку до реалізації АТ «Одеський припортовий завод» в межах великої приватизації.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4047
  0,0253
 0,06
EUR
 1
 48,2655
  0,2076
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0796  0,05 0,13 41,6023  0,04 0,11
EUR 47,9065  0,02 0,05 48,5919  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4300  0,02 0,04 41,4400  0,02 0,05
EUR 48,1300  0,37 0,76 48,1600  0,38 0,77

Бізнес