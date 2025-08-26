Уряд запускає продаж Одеського припортового заводу: стартова ціна ₴4,5 мільярда

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Телеграмі.

За її словами, «державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн».

Вона нагадала, що ОПЗ - один із найбільших хімічних комплексів України. До війни він виробляв аміак і карбамід, експортував добрива. Але з 2022 року основне виробництво зупинене. Завод працював частково - забезпечував киснем і азотом критичні потреби, виконував функції портового хабу.

«Підприємство має відновити повноцінну роботу. Це можливо лише через залучення приватного власника та інвестицій. Продаж ОПЗ дозволить наповнити бюджет, створити нові робочі місця і забезпечити українських аграріїв доступом до вітчизняних добрив», - зазначила Свириденко.

Як повідомлялось, у квітні Фонд державного майна України розпочав підготовку до реалізації АТ «Одеський припортовий завод» в межах великої приватизації.