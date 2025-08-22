«Нафтогаз» та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Група "Нафтогаз" та норвезька компанія Equinor підписали меморандум про співпрацю, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Підписали меморандум з норвезькою Equinor - глобальним нафтогазовим мейджором з передовою експертизою в розвідці та видобутку. Документ передбачає обмін досвідом і технологіями, які допоможуть у розвитку та модернізації Групи "Нафтогаз", - написав Корецькй у Facebook у п'ятницю.

За його словами, "Нафтогаз" разом із Equinor планує запуск навчальних програм для керівників та технічного персоналу, а також для фахівців з ESG та декарбонізації.

Він уточнив, що найближчим часом буде створено спільну робочу групу для визначення пріоритетних проєктів.

"Ми цінуємо підтримку з боку Equinor. Впевнений, що наша подальша співпраця буде взаємовигідною та успішною", - зазначив СЕО "Нафтогазу".

Під час "Години запитань до уряду" в парламенті у п'ятницю міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що "Нафтогаз", який нещодавно отримав EUR0,5 млрд кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу, веде переговори з Європейським інвестиційним банком про кредитування таких закупівель.