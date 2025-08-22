Фінансові новини
- |
- 22.08.25
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький
12:00 22.08.2025 |
Група "Нафтогаз" та норвезька компанія Equinor підписали меморандум про співпрацю, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"Підписали меморандум з норвезькою Equinor - глобальним нафтогазовим мейджором з передовою експертизою в розвідці та видобутку. Документ передбачає обмін досвідом і технологіями, які допоможуть у розвитку та модернізації Групи "Нафтогаз", - написав Корецькй у Facebook у п'ятницю.
За його словами, "Нафтогаз" разом із Equinor планує запуск навчальних програм для керівників та технічного персоналу, а також для фахівців з ESG та декарбонізації.
Він уточнив, що найближчим часом буде створено спільну робочу групу для визначення пріоритетних проєктів.
"Ми цінуємо підтримку з боку Equinor. Впевнений, що наша подальша співпраця буде взаємовигідною та успішною", - зазначив СЕО "Нафтогазу".
Під час "Години запитань до уряду" в парламенті у п'ятницю міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що "Нафтогаз", який нещодавно отримав EUR0,5 млрд кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу, веде переговори з Європейським інвестиційним банком про кредитування таких закупівель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманим за підрив «Північних потоків» є капітан ЗСУ у відставці та колишній службовець СБУ — WSJ
|Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький
|Голова «Енергоатома» Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла
|«Нафтогаз» почав використовувати кошти кредиту ЄБРР в EUR0,5 млрд на закупівлю газу – Корецький
|Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку
|Герман Сметанін за результатами конкурсу знову очолив Укроборонпром
|АМКУ побачив загрозу монополізації ринків через купівлю «Київстаром» сервісу Tabletki.uа
Бізнес
|Китай створив рекордну морську вітрову турбіну: вітряк діаметром 262 м генерує 17 МВт енергії
|Ant Esports представила перший у світі монітор із частотою оновлення 750 Гц
|OpenAI визнала проблеми з GPT-5 і зробила його людянішим
|Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
|Роботи виношуватимуть і «народжуватимуть» людських дітей вже у 2026 році
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT