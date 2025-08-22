Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

 

Група "Нафтогаз" та норвезька компанія Equinor підписали меморандум про співпрацю, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Підписали меморандум з норвезькою Equinor - глобальним нафтогазовим мейджором з передовою експертизою в розвідці та видобутку. Документ передбачає обмін досвідом і технологіями, які допоможуть у розвитку та модернізації Групи "Нафтогаз", - написав Корецькй у Facebook у п'ятницю.

За його словами, "Нафтогаз" разом із Equinor планує запуск навчальних програм для керівників та технічного персоналу, а також для фахівців з ESG та декарбонізації.

Він уточнив, що найближчим часом буде створено спільну робочу групу для визначення пріоритетних проєктів.

"Ми цінуємо підтримку з боку Equinor. Впевнений, що наша подальша співпраця буде взаємовигідною та успішною", - зазначив СЕО "Нафтогазу".

Під час "Години запитань до уряду" в парламенті у п'ятницю міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що "Нафтогаз", який нещодавно отримав EUR0,5 млрд кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу, веде переговори з Європейським інвестиційним банком про кредитування таких закупівель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2185
  0,1597
 0,39
EUR
 1
 47,9825
  0,1859
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,04 0,10 41,2550  0,04 0,10
EUR 47,8000  0,07 0,15 47,8350  0,06 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес