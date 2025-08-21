Голова «Енергоатома» Котін несподівано подав у відставку. Наглядова рада її вже прийняла

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень.

Водночас виконання обов'язків голови правління "Енергоатома" поклали на гендиректора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка, повідомляє пресслужба компанії.

"Пан Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду", - зазначається у повідомленні.

Крім того, наглядова рада "Енергоатома" запропонувала створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Наглядова рада також повідомила, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління "Енергоатома", а також на всі інші поточні посади в правлінні.

Як повідомлялося, Павло Котін очолював "Енергоатом" з березня 2020 року, до цього він керував Запорізькою АЕС.

Заступником Котіна в "Енергоатомі" до квітня 2021 року був ексміністр енергетики Герман Галущенко, який втратив цю посаду у липні 2025 року, проте був призначений міністром юстиції.

Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з'ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін.

Зокрема, родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею 288 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до приватного озера, вартістю 7 млн грн.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками - сукупно це 30 соток - в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води. Згідно з договорами купівлі-продажу, жінка придбала всі три земельні ділянки в один день - 2 березня 2021 року. Загалом за цю нерухомість вона заплатила тоді близько $40 тис.

Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя очільника НАЕК "Енергоатом".