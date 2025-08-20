Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку

Продаж державою пакетів акцій системно важливих банків "Сенс Банку" та АБ "Укргазбанку" на стабільність банківської системи не вплине.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення про надання висновку щодо впливу продажу пакетів акцій банків державного сектору. Одне з питань, яке обговорили учасники, - ризики щодо впливу продажу АТ "Сенс Банк" та АБ "УКРГАЗБАНК" на фінансовий стан та стабільність банківської системи", - говориться у повідомленні.

"У пункті 57 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року передбачено зменшення частки держави в банківському секторі шляхом підготовки пакетів акцій, що належать державі, в статутному капіталі системно важливих банків АТ "Сенс Банк" та АБ "УКРГАЗБАНК" до продажу", - нагадує НБУ..

Перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з прийняття урядом рішення про таку підготовку на основі висновку РФС, зазначає регулятор.

"Члени РФС погодилися, що продаж пакетів акцій зазначених банків не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи в межах визначеної ЗУ "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» процедури продажу", - говориться у повідомленні.