Рада з фінстабільності відкрила уряду шлях для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку
17:31 20.08.2025 |
Продаж державою пакетів акцій системно важливих банків "Сенс Банку" та АБ "Укргазбанку" на стабільність банківської системи не вплине.
Про це повідомляє Національний банк України.
"Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення про надання висновку щодо впливу продажу пакетів акцій банків державного сектору. Одне з питань, яке обговорили учасники, - ризики щодо впливу продажу АТ "Сенс Банк" та АБ "УКРГАЗБАНК" на фінансовий стан та стабільність банківської системи", - говориться у повідомленні.
"У пункті 57 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19 червня 2025 року передбачено зменшення частки держави в банківському секторі шляхом підготовки пакетів акцій, що належать державі, в статутному капіталі системно важливих банків АТ "Сенс Банк" та АБ "УКРГАЗБАНК" до продажу", - нагадує НБУ..
Перший етап підготовки пакетів акцій банку до продажу розпочинається з прийняття урядом рішення про таку підготовку на основі висновку РФС, зазначає регулятор.
"Члени РФС погодилися, що продаж пакетів акцій зазначених банків не призведе до негативного впливу на фінансовий стан і стабільність банківської системи в межах визначеної ЗУ "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» процедури продажу", - говориться у повідомленні.
