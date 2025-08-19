АМКУ побачив загрозу монополізації ринків через купівлю «Київстаром» сервісу Tabletki.uа

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про концентрацію у вигляді набуття ПрАТ "Київстар" контролю над ТОВ "МТПК", якому належить онлайн-сервіс Tabletki.ua.

В рамках розгляду справи АМКУ планує здійснити поглиблене дослідження стану конкуренції на ринках, на роботі яких може позначитися ця угода, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, за результатами розгляду поданих документів АМКУ встановив, що:

* учасники концентрації є власниками онлайн пошукових систем "Helsi" та "Tabletki.ua", на яких розміщені інформаційні матеріали у сфері охорони здоров'я та фармацевтичної продукції;

* частки/сукупні частки учасників концентрації на одному із задіяних у концентрації ринків можуть перевищувати 35%.

"Тому за певних умов концентрація може призвести до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на одному із задіяних у концентрації ринків, що є підставою для її заборони", - зауважили в Антимонопольному комітеті.

Відтак, в рамках розгляду справи про концентрацію, АМКУ планує здійснити поглиблене дослідження стану конкуренції на задіяних в концентрації ринках.

Як повідомлялося, "Київстар" намагається придбати власника сервісу Tabletki.ua принаймні з осені минулого року. Компанія кілька разів подавала заявку на погодження угоди до АМКУ, але отримувала відмову. За оцінками української редакції Forbes, вартість угоди може становити $30-80 млн.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому українському мобільному оператору "Київстар" купити сервіс замовлення таксі Uklon.

Влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують зокрема державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Билайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту невідомі.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджували, що компанія не пов'язана із діяльністю Міхаіла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.