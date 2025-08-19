Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано
23:59 18.08.2025 |
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та бізнесмена Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє Transparency International.
Апеляція вирішила скасувати арешт низки активів. Суд переглянув ухвали від 14 та 16 липня, якими було заблоковано майно трьох підприємств.
Так, йдеться про 10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" - 24,45 млн акцій та 10,29% власності майна підприємства. Також про 24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" - 384,6 млн акцій. та 24,75% власності майна і 24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" - 178,7 млн акцій.
Арешт наклали з метою можливої майбутньої конфіскації. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському.
Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники АТ "Покровський ГЗК" зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.
Прокурор заперечив, наголосивши, що дані реєстру підтверджують належність корпоративних прав. Він просив залишити арешт на майно, щоб статутний капітал не був формальною "паперовою" власністю, а реально забезпечував збереження активів.
Колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського підозрюють у привласненні 9,2 млрд грн банку разом з поплічниками під виглядом «оздоровлення» фінансової установи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
|Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано
|«Укргідроенерго» має найменші запаси води за останні десятиріччя – глава компанії
|«Укренерго» завинила «Укргідроенерго» на балансуючому ринку 8 млрд грн – глава компанії
|Мережа UPG отримала дозвіл на оренду 46 «приватівських» АЗС
|Київстар вийшов на Nasdaq, акції будуть торгуватися під символом KYIV
|Катарська QTerminals підтвердила намір відновити роботу порту в Миколаєві
|Голова «Райффайзен Банку» йде з посади. Він очолював фінустанову останні 5 років
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами