НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укргідроенерго» має найменші запаси води за останні десятиріччя – глава компанії

 

ПрАТ "Укргідроенерго" цьогоріч має найменші запаси води для виробництва е/е та забезпечення водою споживачів, які спостерігалися останніми десятиріччями, водночас накопиченню ресурсу заважає розбалансованість енергосистеми, передає Енергореформа.

Про це повідомив тво генерального директора компанії Богдан Сухецький.

"Ми досить впевнено йдемо до зимового періоду з точки зору обладнання. А ось про воду я цього сказати не можу. Бо ми маємо цього року найменші запаси води, які були десятиріччя. А ми не тільки вироблямо е/е, а й маємо завдання щодо водозабезпечення споживачів. Тому нам треба постійно тримати певний запас, тримати рівні. А вони, на жаль, зараз на відмітках значно нижчих, ніж минулого року", - сказав Сухецький під час дискусії Energy Club 12 серпня, яка транслювалася онлайн.

За його словами, враховуючи таку ситуацію, компанія має на меті на осінь накопичити достатні запаси води, для чого намагається неактивно її використовувати, водночас енергосистема через свою розбалансованість потребує її більшої участі.

"Неактивно продаємо свої запаси, які є. Але при цьому бачимо, що енергосистема розбалансована. Навіть, коли є ринок, коли є профіцит на ринку, коли є низькі ціни, ми бачимо, що енергосистема все одно перебуває в ситуації, коли нас вантажать понад графік, включають в ті години, в які ми навіть не планували, коли ресурс використовується заради того, щоб збалансувати енергосистему і все. Зрозуміло, що над цим потрібно працювати й працювати", - зазначив глава "Укргідроенерго".

Він також додав, що на розбалансованість системи впливає і розподілена генерація.

"Напевно, "Укренерго" знає, що робити. Це такий титанічний труд зібрати енергосистему в стані бойових дій в купу, але бачу, що ми в тому числі допомагаємо цьому", - додав Сухецький.
 

