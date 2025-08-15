«Укренерго» завинила «Укргідроенерго» на балансуючому ринку 8 млрд грн – глава компанії

Борг НЕК "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" на балансуючому ринку складає майже 8 млрд грн, і поки немає механізму його погашення, передає Енергореформа.

Про це повідомив тво генерального директора генеруючої компанії Богдан Сухецький.

"Укренерго" винна "Укргідроенерго" на балансуючому ринку майже 8 млрд грн. Ми за рахунок міжнародних кредитів починаємо покривати розрахунки за передачу і диспетчеризацію. Бо 8 мільярдів - це 8 мільярдів. Це майже розмір нашої інвестпрограми. І механізму розрахунків немає. Натомість ми постійно збільшуємо цю заборгованість", - сказав Сухецький під час дискусії Energy Club 12 серпня, яка транслювалася онлайн.

Він наголосив, що "Укренерго" поки , на жаль, не може сказати, яка буде динаміка цих розрахунків.

Як повідомляла Енергореформа, під час цієї ж дискусії, тво гендиректора "Укргідроенерго" Богдан Сухецький звернув увагу, що компанія цьогоріч має найменші запаси води для виробництва електроенергії та забезпечення водою споживачів, які спостерігалися останніми десятиріччями, водночас накопиченню ресурсу заважає розбалансованість енергосистеми.

"Неактивно продаємо свої запаси, які є. Але при цьому бачимо, що енергосистема розбалансована. Навіть, коли є ринок, коли є профіцит на ринку, коли є низькі ціни, ми бачимо, що енергосистема все одно перебуває в ситуації, коли нас вантажать понад графік, включають в ті години, в які ми навіть не планували, коли ресурс використовується заради того, щоб збалансувати енергосистему і все. Зрозуміло, що над цим потрібно працювати й працювати", - зазначив глава "Укргідроенерго".