Київстар вийшов на Nasdaq, акції будуть торгуватися під символом KYIV

Компанія Kyivstar Group Ltd. вийшла на американську біржу Nasdaq. Починаючи з 15 серпня, її акції будуть торгуватися під тикером KYIV, повідомила в п'ятницю пресслужба Київстару.

Лістинг найбільшого оператора зв'язку в Україні відбувся через злиття із Cohen Circle. Це спеціалізована компанія з придбання активів (SPAC), яка раніше торгувалася на Nasdaq під тикером CCIRU. Такі SPAC створюють спеціально для об'єднання з наявними компаніями з метою виведення їх на біржу. Це альтернативний шлях до традиційного, але складнішого процесу IPO (первинного розміщення акцій).

Основним власником Київстару залишиться холдинг Veon- після закриття угоди про об'єднання йому належить 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

Після закриття угоди про об'єднання бізнесу компанія Veon володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

29 серпня Київстар візьме участь у церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку.

Київстар - найбільший мобільний оператор України з 23 млн абонентів. Компанія володіє цифровими сервісами Helsi, Київстар ТБ та Uklon, надає корпоративні послуги у сфері хмарних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту, готується до запуску технології супутникового зв'язку Direct to Cell у партнерстві зі Starlink.