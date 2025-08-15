Авторизация

Київстар вийшов на Nasdaq, акції будуть торгуватися під символом KYIV

 

Компанія Kyivstar Group Ltd. вийшла на американську біржу Nasdaq. Починаючи з 15 серпня, її акції будуть торгуватися під тикером KYIV, повідомила в п'ятницю пресслужба Київстару.

Лістинг найбільшого оператора зв'язку в Україні відбувся через злиття із Cohen Circle. Це спеціалізована компанія з придбання активів (SPAC), яка раніше торгувалася на Nasdaq під тикером CCIRU. Такі SPAC створюють спеціально для об'єднання з наявними компаніями з метою виведення їх на біржу. Це альтернативний шлях до традиційного, але складнішого процесу IPO (первинного розміщення акцій).

Основним власником Київстару залишиться холдинг Veon- після закриття угоди про об'єднання йому належить 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

Після закриття угоди про об'єднання бізнесу компанія Veon володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd.

29 серпня Київстар візьме участь у церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку.

Київстар - найбільший мобільний оператор України з 23 млн абонентів. Компанія володіє цифровими сервісами Helsi, Київстар ТБ та Uklon, надає корпоративні послуги у сфері хмарних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту, готується до запуску технології супутникового зв'язку Direct to Cell у партнерстві зі Starlink.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

