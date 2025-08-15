Мережа UPG отримала дозвіл на оренду 46 «приватівських» АЗС

Компанія "Укрпалетсистем" (мережа АЗС UPG) у четвер, 14 серпня, отримала дозвіл Антимонопольного комітету взяти в оренду чергову партію автозаправних станцій, пов'язаних з групою "Приват". Про це повідомляється на сайті комітету.

Йдеться про 46 автозаправних комплексів, які зареєстровані на десять товариств з обмеженою відповідальністю: Альбіленд, Енджел Кепітал, Жасмі-Трейд, Імідж Еволюшн, Корсо Таун, Лідер Фінанс, Нафтапрайм, Ньюпорт Холдинг, Перспектива Про, Старт Бізнес-Плюс та Вертікс-Молл.

Кінцевим бенефіціаром цих компаній (за винятком Вертікс-Молл) є Юрій Кіперман.

У липні UPG отримала дозвіл на оренду 34 "приватівських" АЗС "Авіас" та ANP, а потім ще 47.

Голова АМКУ Павло Кириленко в інтерв'ю виданню "НафтоРинок" казав, що завдяки "приватівським" АЗС компанія UPG може стати третім ключовим гравцем на ринку пального поряд з WOG та ОККО.

Стратегія UPG полягає у поетапному набутті активів: спочатку - оренда, далі - придбання у власність.