Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова «Райффайзен Банку» йде з посади. Він очолював фінустанову останні 5 років
11:46 14.08.2025 |
Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук йде з посади.
Його повноваження завершаться 31 грудня, повідомили у пресслужбі банку українській редакції Forbes.
Писарук очолює "Райффайзен Банк" із жовтня 2019 року. До цього з вересня 2014 року до кінця 2025 року Писарук працював першим заступником голови правління Національного банку України, у червні 2016 року він став старшим експертом фінансового сектору в МВФ.
У листопаді 2019 року НАБУ затримало Писарука та шістьох інших осіб у справі про заволодіння кредиту на суму 1,2 млрд грн, виданого Нацбанком у 2014 році "VAB Банку" Олега Бахматюка.
За версією слідства, керівництво НБУ ухвалило рішення про видачу кредиту у змові з колишнім власником банку, знаючи, що вартість переданої в заставу за ним нерухомості була завищена у 25 разів.
Пізніше НАБУ також листом повідомило про підозру у цій справі колишньому власнику та ексголові правління "VAB Банку" Олегу Бахматюку та Денису Мальцеву.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Голова «Райффайзен Банку» йде з посади. Він очолював фінустанову останні 5 років
|Пакет підтримки «Нафтогазу» перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР
|Співвласники EVA і Varus за 608,1 млн грн перемогли в аукціоні з приватизації раніше керованого ними «Вінницяпобутхіму»
|ЄБРР дасть «Нафтогазу» рекордну позику в 500 млн євро, щоби купити газ на зиму
|«Київстар» виходить на Nasdaq: угоду злиття затвердили акціонери SPAC
|Томаш Фіала став прямим власником Української правди
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію