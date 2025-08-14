Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова «Райффайзен Банку» йде з посади. Він очолював фінустанову останні 5 років

 

Голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук йде з посади.

Його повноваження завершаться 31 грудня, повідомили у пресслужбі банку українській редакції Forbes.

Писарук очолює "Райффайзен Банк" із жовтня 2019 року. До цього з вересня 2014 року до кінця 2025 року Писарук працював першим заступником голови правління Національного банку України, у червні 2016 року він став старшим експертом фінансового сектору в МВФ.

У листопаді 2019 року НАБУ затримало Писарука та шістьох інших осіб у справі про заволодіння кредиту на суму 1,2 млрд грн, виданого Нацбанком у 2014 році "VAB Банку" Олега Бахматюка.

За версією слідства, керівництво НБУ ухвалило рішення про видачу кредиту у змові з колишнім власником банку, знаючи, що вартість переданої в заставу за ним нерухомості була завищена у 25 разів.

Пізніше НАБУ також листом повідомило про підозру у цій справі колишньому власнику та ексголові правління "VAB Банку" Олегу Бахматюку та Денису Мальцеву.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

