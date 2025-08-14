Авторизация

Пакет підтримки «Нафтогазу» перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР

 

Загальний обсяг пакету підтримки НАК "Нафтогаз України" від міжнародних партнерів та українських держбанків перевищить EUR1 млрд, що дасть можливість безперервно здійснювати програму закупівель природного газу у рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у ЄБРР Артем Шевальов у Facebook у середу після підписання угоди про надання EUR500 млн відновлюваного кредиту для "Нафтогазу України" на закупівлю газу, який є найбільшою одноразовою транзакцією в історії ЄБРР і вперше надається під гарантію ЄС, - без державної гарантії України.

"Європейський банк чітко усвідомлює ті збитки, які росія завдає своїми ударами по газовидобувній та газотранспортній інфраструктурі, і готовий і надалі продовжувати підтримувати НАК "Нафтогаз" та енергетичний сектор України", - написав він.

За словами Шевальова, фінансування ЄБРР буде доповнено значним грантом від уряду Норвегії через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР, а також аналогічною позикою від Європейського інвестиційного банку у розмірі до EUR300 млн також під гарантію ЄС. Всі закупівлі будуть проводитись за процедурами ЄБРР серед трейдерів, які пройшли пре-кваліфікацію НАКа та ЄБРР (наразі близько 30).

Грант від Норвегії, зокрема, буде надано на додачу до EUR140 млн гранту від Норвегії, які були отримані у першому півріччі 2025 року.

Водночас, як доповнив представник ЄБРР, НАК максимально ефективно відпрацював з українськими банками, і компанія вже залучила кредитні кошти від ПриватБанк та Ukrgasbank в еквіваленті по EUR100 млн від кожного з банків також під закупівлю газу.

"500+300+100+100+... = формула енергетичної безпеки, або газ буде", - написав він.

Як повідомлялося, загальна сума фінансування ЄБРР для "Нафтогаз України" з початку повномасштабної війни у 2022 році, досягла EUR1,6 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

