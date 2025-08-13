Авторизация

«Київстар» виходить на Nasdaq: угоду злиття затвердили акціонери SPAC

 

Акціонери американської SPAC-компанії Cohen Circle Acquisition Corp. на позачергових зборах 12 серпня підтримали угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd, що відкриває українському оператору шлях до виходу на американську фондову біржу Nasdaq.

Про це стало відомо з трансляції позачергових загальних зборів акціонерів Cohen Circle.

Акціонери схвалили угоду між SPAC і Veon про створення публічної компанії Kyivstar Group Ltd, яка володітиме "Київстаром", а також технічний план, за яким SPAC офіційно об'єднається з дочірньою структурою Kyivstar Group Ltd - Merger Sub, змінить назву та конвертує свій капітал у нові акції майбутньої публічної компанії.

Схвалення угоди означає, що "Київстар" вийде на біржу Nasdaq під тікером KYIV. Замість традиційного IPO компанія обрала швидший і дешевший варіант - злиття з уже публічною компанією-SPAC.

Нинішній власник "Київстару", компанія Veon, збереже контрольний пакет - понад 80% акцій нової компанії. Частка публічних інвесторів залежатиме від того, скільки акцій збережуть акціонери SPAC Cohen Circle; за прогнозами, їхня частка може скласти близько 10% компанії.
За матеріалами: Економічна правда
 

