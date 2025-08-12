Фінансові новини
12.08.25
23:45
RSS
мапа сайту
Томаш Фіала став прямим власником Української правди
23:06 12.08.2025 |
Томаш Фіала став власником Української правди як фізична особа, а не через інвесткомпанію Dragon Capital. Такі зміни відбулись у реєстрі наприкінці липня 2025 року, зауважило видання Детектор Медіа.
Раніше громадянин Чехії Томаш Фіала був бенефіціаром юридичної особи видання ТОВ "УП медіа плюс" через компанію "Драгон капітал інвестментс лімітед", зареєстровану на Кіпрі.
У Dragon Capital у коментарі Детектор медіа зазначили, що "зміни у структурі власності пов'язані із загальною реструктуризацією активів і основних напрямів інвестиційної діяльності, що відбуваються у плановому порядку".
Наприкінці липня 2025 року британське видання The Times повідомило про нібито плани української влади запровадити санкції проти компанії Dragon Capital.
У жовтні 2024 року видання Українська правда заявляло про тривалий та системний тиск, який Офіс президента чинить на редакцію та окремих журналістів. Зокрема представник Офісу президента забороняє чиновникам спілкуватися з УП та викреслює редакцію зі списків запрошених на зустріч із президентом.
Водночас радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин в інтерв'ю LIGA.net казав, що не блокував спікерів для спілкування з журналістами Української правди та їх участь у заходах.
