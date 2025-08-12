Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Томаш Фіала став прямим власником Української правди

 

Томаш Фіала став власником Української правди як фізична особа, а не через інвесткомпанію Dragon Capital. Такі зміни відбулись у реєстрі наприкінці липня 2025 року, зауважило видання Детектор Медіа.

Раніше громадянин Чехії Томаш Фіала був бенефіціаром юридичної особи видання ТОВ "УП медіа плюс" через компанію "Драгон капітал інвестментс лімітед", зареєстровану на Кіпрі.

У Dragon Capital у коментарі Детектор медіа зазначили, що "зміни у структурі власності пов'язані із загальною реструктуризацією активів і основних напрямів інвестиційної діяльності, що відбуваються у плановому порядку".

Наприкінці липня 2025 року британське видання The Times повідомило про нібито плани української влади запровадити санкції проти компанії Dragon Capital.

У жовтні 2024 року видання Українська правда заявляло про тривалий та системний тиск, який Офіс президента чинить на редакцію та окремих журналістів. Зокрема представник Офісу президента забороняє чиновникам спілкуватися з УП та викреслює редакцію зі списків запрошених на зустріч із президентом.

Водночас радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин в інтерв'ю LIGA.net казав, що не блокував спікерів для спілкування з журналістами Української правди та їх участь у заходах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес