В Укрпошти недостатня капіталізація для створення банку – НБУ

Національний банк України звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом, у якому вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державного поштового оператора "Укрпошта". Про це повідомляє Forbes Ukraine, який отримав у розпорядження відповідний документ.

Згідно з листом, станом на 1 липня власний капітал Укрпошти був від'ємним і становив мінус 661,5 млн грн. Для виконання нормативних вимог компанії бракує 820,4 млн грн, а її збитки за перше півріччя 2025 року зросли до 1,42 млрд грн з 869,5 млн грн роком раніше.

"Це свідчить про неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності", - цитує Forbes лист НБУ.

У Нацбанку попередили, що якщо фінансова динаміка Укрпошти не зміниться, потреба в докапіталізації може зрости до кінця року. Регулятор наголосив, що це "створює додаткові фіскальні ризики або змушує ухвалювати важливі рішення, наприклад, відмовитись від платіжної ліцензії або отримання обмеженої банківської ліцензії".

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський відмовився коментувати ці висновки, але зазначив, що компанія не зверталася до акціонера з проханням про докапіталізацію. "Якби Укрпошта потребувала докапіталізації, то звернулась би до акціонера, а такого звернення не було", - заявив Смілянський.

Він також додав, що Укрпошта справно обслуговує кредити ЄБРР та Північного інвестиційного банку (ПІБ), вчасно виплачує зарплати та відновлює відділення, зруйновані внаслідок російських атак.

У квітні Смілянський заявляв, що за фінансовими показниками Укрпошта фактично почала працювати з прибутком.