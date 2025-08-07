Авторизация

Тендер з обрання управителя активами «Укртранспневматика» відбувся на Prozorro

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює перевірку учасників відкритого відбору управителя для виробничого комплексу ТОВ «Укртранспневматика» в місті Лебедин, Сумська область.

Це підприємство раніше належало російському акціонерному товариству «Транспневматика» - машинобудівному підприємству з РФ. Про це повідомила пресслужба АРМА, передає Укрінформ.

У новому конкурсі взяли участь дві компанії:

* ТОВ «Дніпровський електромеханічний завод»
* НВФ «Промкомплект»

У пресслужбі зазначають, що АРМА вже направило запити до уповноважених органів щодо перевірки учасників конкурсу на повязаність із РФ, РБ та власниками активів. Водночас працівники АРМА розпочали ретельну перевірку поданих документів.

Після завершення всіх процедур та перевірок АРМА визначить найбільш вигідну для держави тендерну пропозицію й оголосить про результати.
 

Бізнес