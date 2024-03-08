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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

20:29 07.03.2024 |

Новини компаній

Компанія "Авто-Регіон", ексклюзивний дистриб'ютор турецьких автобусів Temsa в Україні, 2024 року планує реалізувати приблизно 100 автобусів цієї марки, що дасть змогу збільшити частку на ринку до 10% порівняно з 2% 2023 року, коли було продано 20 автобусів, повідомив керівник напряму виробництва автобусів Микита Гайдамаха.

"Минулого року наша частка була 2%, але це був початок спільного з Temsa виробництва автобусів в Україні, а цьогоріч плануємо продати щонайменше 100 автобусів, насамперед за рахунок участі в держпрограмі "Шкільний автобус", - повідомив він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Гайдамаха уточнив, що на сьогодні компанії вдалося досягти рівня локалізації майже 20%, і наразі вона працює над збільшенням цієї частки цього року до 25%, з урахуванням вимог закону про локалізацію.

«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

За його словами, в Україні наразі локалізовано дві моделі: міжміський автобус Prestij SX на 30 посадкових місць і шкільний автобус на базі цієї моделі.

"На сьогодні перші серійні партії цих моделей на фінальному етапі виробництва і з квітня будуть доступні в замовленні", - уточнив Гайдамаха.

При цьому він додав, що для реалізації виробничої програми вже підписано великі контакти з українськими виробниками комплектувальних.

Як уточнив керівник відділу продажів компанії Олександр Бутенко, серед українських компонентів в автобусі - сидіння, склопакети, автономні системи опалення, елементи облаштування салону.


«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

"Наразі тривають переговори з українською компанією про встановлення системи Smart Bus, а це і система оповіщення, яка може знаходити найближчі укриття, і навіть дає змогу батькам бачити дітей в автобусі", - уточнив Бутенко.

Гайдамаха, зі свого боку, наголосив, що наразі компанія розробляє великий інвестпроєкт і планує його захистити з метою початку виробництва в Україні всіх автобусів модельної лінійки Temsa.

"Зокрема, вчора ми отримали першу оновлену модель туристичного автобуса на 55 посадкових місць, залучаємо інженерів для вивчення продукту, і шукатимемо шляхи його локалізації тут", - сказав він.

Крім того, розглядається можливість створення шкільного автобуса з електродвигуном, проєкт якого планується реалізувати найближчим часом.

За його словами, шкільний автобус Temsa суттєво дорожчий за моделі вітчизняних виробників, його вартість - 4950 тис. грн.

"Але ми не ставимо завдання конкурувати за ціною. Основна мета, яку ми поставили з нашими партнерами, - це не стільки розвиток виробництва, скільки перенесення досвіду і стандартів, що діють у світі, в Україну. Ми хочемо своїм прикладом показати, що такий транспорт доцільніший, і змінити наявний в Україні ринок", - наголосив Гайдамаха.

Він висловив думку, що Україні, формуючи державну транспортну стратегію, треба розуміти, наскільки здешевлення і певна економія в закупівлях обернеться потім переплатою в майбутньому, коли прийде необхідність замінювати технікою, що відповідає євростандартам.

Гайдамаха звернув увагу, що на сьогодні в Україні багато тендерів на постачання електробусів за кошти європейських фінансових інституцій залишаються без заявок і відкладаються через те, що виробники не можуть виконати умови замовника.

Крім того, на його думку, в законі про локалізацію "вузьким місцем" є неможливість покрити наявний в Україні попит на постачання туристичних автобусів для держструктур.

"З урахуванням закритого неба в Україні ми часто отримуємо заявки від держструктур на туристичні автобуси від 55 посадкових місць для перевезення співробітників за кордон, але такий транспорт в Україні серійно не виробляється, і таке виробництво потребує великих інвестицій, досвіду і технологічної бази. Локалізувати його складно, і в результаті ми змушені відмовляти таким клієнтам", - сказав Гайдамаха.

Керівник відділу маркетингу компанії Христина Братчикова, зі свого боку, зазначила, що в січні автобуси Temsa вже зайняли 11% ринку (за даними "Укравтопрому") з реєстрацією 13 автобусів.


«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

"Частка Temsa свідчить про довіру споживачів і про те, що бізнес дивиться в бік транспорту з екостандарами "Євро 6". На сьогодні ринок автобусів сконцентрований навколо шкільних, але загалом попит на автобуси більший за пропозицію, і ми маємо запити на великі туристичні, і навіть на електротранспорт. Тому вважаємо, що цього року буде приріст ринку", - зазначила вона.

У свою чергу віцепрезидент Temsa з продажу та маркетингу Hakan Koralp зазначив, що компанія бачить великі перспективи в українському ринку і приділяє йому велику увагу.

«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

"Ми розпочали переговори з "Авто-Регіоном" у 2021 році і у 2023-му уклали угоду про представництво. Ми активно вивчаємо вимоги закону про локалізацію, і раді, що "Авто-Регіон" отримав дозвіл Temsa на виконання робіт із доопрацювання незавершених транспортних засобів, таких як Prestij SX, в Україні, і ми впевнені, що це тільки початок", - зазначив він.

Hakan Koralp зауважив, що на сьогодні Temsa має широкий модельний ряд від 7-метрових до 14-метрових міських та туристичних автобусів, має суттєву частку на автобусному ринку США та понад 10 тис. автобусів, що працюють на ринку Європи.

Заступник директора компанії Віталій Пасічний нагадав, що "Авто-Регіон" офіційно представляє в Україні, крім автобусної техніки Temsa, корейський бренд вантажних автомобілів і спецтехніки Daewoo Trucks та індійського виробника автомобілів TATA.


«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

"Цього року ми плануємо розширювати модельний ряд цих брендів, і якщо 2023 року в Україну було поставлено 65 вантажних пікапів Tata Xenon, то поточного планується близько 350. Крім того, плануємо продати близько 300 вантажних Daewoo Trucks, а за наявності замовлень і більше. Ми вже завезли середньотоннажний Daewoo повною масою 10 тонн, і до кінця року щось з'явиться і в ТАТА", - зазначив він.

Пасічний зазначив, що співпраця з Daewoo була започаткована 2020 року. Постачали комунальні, комерційні, пожежні автомобілі. На сьогодні, за його словами, реалізовано понад 200 проєктів, а в Україні вже курсує понад 2,5 тис. авто цієї марки.

Основними перевагами пікапів ТАТА він назвав співвідношення ціна/якість і найбільш доступну ціну на пікапи на ринку України. При цьому Пасічний уточнив, що виробництво пікапів в Україні не планується.

Керівник технічного відділу компанії "Авто-Регіон" Віктор Ковбик, зі свого боку, повідомив, що компанія має в Україні сервісну мережу, і планує підписати до 20 сервісних договорів.


«Авто-Регіон» у 2024 р. має намір збільшити частку турецьких Temsa на ринку автобусів України до 10% за рахунок шкільних

"Могли б і більше, але перешкода - воєнний стан і низка інших чинників", - сказав він.

Водночас Ковбик зазначив, що партнери з початком повномасштабної війни не зупинили співпрацю. "І вже у квітні 2022 року відновили наші замовлення, почали реалізовувати проєкти навіть без передоплати, що говорить про довіру до нас", - наголосив він.

За його словами, наявний у компанії склад запчастин для трьох брендів площею понад 1 тис. кв. м дає змогу забезпечувати три місяці безперебійної роботи без додаткового підвезення.

Крім того, компанія має три мобільні бригади для роботи у віддалених районах, а також безкоштовно ремонтує техніку для українських військових на сервісних станціях.

Говорячи про проблему компанії у зв'язку з мобілізацією, Пасічний зазначив, що наразі "Авто-Регіон" подає документи на внесення до списку підприємств критичної інфраструктури для можливості бронювання, оскільки компанія обслуговує автотехніку для комунальників і військових і має контракти з військовими.

Водночас він додав, що торік "Авто-регіону" вдалося збільшити кількість співробітників на 30%, насамперед завдяки залученню молодих фахівців.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", Пасічний зазначив, що у 2022-2023 роках 90% продажів компанії становили держзакупівлі, оскільки бізнес поки що не готовий вкладати гроші та "більшою мірою купує дешеве або старе".

При цьому зазначалося, що довгострокові прогнози авторинку в Україні в компанії не беруться будувати через війну.

"Є відкладений попит на авто, і прогноз поки що ускладнений через війну, але після перемоги прогнозуємо значний ривок і сподіваємося, що Україна повторить результати авторинку 2006-2007 років", - резюмував Ковбик.

ТОВ "Авто-Регіон" зі статутним капіталом 230 тис. грн зареєстровано 2004 року в Києві. Спеціалізується на постачанні спецтехніки, вантажного транспорту, автобусів для міських, міжміських і туристичних перевезень. Має 10 офіційних сервісних центрів в Україні.

Власником 100% компанії є Дмитро Гайдамаха, який, за словами учасників пресконференції, наразі служить у ЗСУ.

За даними системи Сlarity, у січні-вересні 2023 року компанія наростила чистий прибуток в 11,6 раза до аналогічного періоду 2022 року - до 75,3 млн грн за зростання чистого доходу в 3,2 раза до 1 млрд 234 млн грн.

У 2022 році чистий дохід компанії зріс у 3,8 раза до 2021 року, до 656,2 млн грн, чистий прибуток становив 41,3 млн грн порівняно з 0,88 млн грн.
 

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