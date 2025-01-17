Нафтогаз торік ввів в експлуатацію 83 нові свердловини, видобуток газу сягнув майже 14 мільярдів кубів

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, торік збільшило видобуток товарного газу до 13,9 млрд куб. м, порівняно з 13,2 млрд куб. м за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба нафтогазової компанії, передає Укрінформ.

«Група Нафтогаз не лише зберігає стабільність, а й демонструє зростання видобутку газу. Наші люди щодня показують здатність адаптуватися до поточних викликів та забезпечувати розвиток навіть у найскладніших умовах», - зазначив т.в.о. голови правління НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак.

У Нафтогазі повідомили, що за минулий рік компанією було введено в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60 - експлуатаційні, а 23 - пошуково-розвідувальні.

У 2024 році компанія також наростила буріння свердловин похило-скерованого типу, які дають змогу видобувати газ у важкодоступних місцях. Було пробурено 60 таких свердловин (у 2023 році - 51).

Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки.