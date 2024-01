Французький мільярдер хоче купити lifecell за $500 млн. Каже, що це дешево

Французька інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за українські підрозділи Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Про це з посиланням на власника NJJ Capital Ксав'є Ньєля пише Вloomberg.

Turkcell оголосив про продаж свого українського бізнесу, зокрема lifecell, наприкінці 2023 року. Договір із NJJ Capital було підписано 29 грудня.

Телекомунікаційні підприємства Ньєля вже працюють у Польщі через телекомунікаційну компанію Iliad, а великий обсяг роумінгового трафіку між країнами означає, що угода "має сенс", заявив Ньєль на зустрічі з Паризькою асоціацією преси для ділових журналістів у понеділок.

Він сказав, що ціна "дешева" порівняно із прибутком українського оператора зв'язку Lifecell.

Акції Turkcell зросли на 1,7%, компенсуючи попередні втрати, до 70,2 ліри (близько $ 2,2) на торгах у Стамбулі у понеділок.

Угода, про яку початково було оголошено в грудні без зазначення вартості, чекає на перевірку з боку регулювальних органів, включно з дозволом від українського антимонопольного органу, сказав французький мільярдер.

12 січня Антимонопольний комітет повернув подану французькою компанією NJJ Capital заяву на отримання дозволу на придбання lifecell та ТОВ "Укртауер". В АМКУ пояснювали, що подані заяви не відповідали встановленим вимогам.

23 січня АМКУ отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom (Париж, Франція), що входить до групи NJJ, про придбання частки, що забезпечує контроль у ТОВ "Лайфсел". Заяви аналізуються комітетом щодо відповідності встановленим вимогам.

Turkcell не пояснила, чому вирішила продати український бізнес, але кілька місяців тому в Turkcell було призначено нового генерального директора - Алі Таха Коч.

Номінальна вартість компаній становить 12,7 млрд грн для lifecell, 47,2 млн грн для Глобал Біглі та 1,96 млрд грн для Укртауера.

Довідка

Ксав'є Ньєль - французький бізнесмен, №439 у списку Bloomberg Billionare Index зі статком $6,08 млрд. Він засновник французького інтернет-провайдера та оператора мобільного зв'язку Iliad, який працює під брендом Free у Франці та під брендом Play у Польщі.

Ньєль також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom (Монако), Salt Mobile (Швейцарія) та Eir (Ірландія), членом правління Kohlberg Kravis Roberts (KKR), американської інвестиційної компанії зі списку Fortune 500, а також французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield, що інвестує в комерційну нерухомість.

Довідка

Станом на кінець третього кварталу 2023 року lifecell мав 9,1 млн активних абонентів. Показник ARPU (average revenue per user), що відображає, скільки один абонент у середньому витрачає на мобільний зв'язок на місяць, за останній рік виріс з 95,4 до 113,7 грн, а показник MOU (minutes of use), тобто скільки хвилин абонент виговорює за місяць, зменшився з 148,8 до 123,7 хв.