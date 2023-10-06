НАБУ прийшло з обшуками до єдиного виробника тепловізійних прицілів Archer: Розслідують розтрату коштів в особливо великих розмірах

Детективи Національного бюро провели обшуки в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

У відомстві не уточнили назви компаній, утім, 5 жовтня стало відомо, що Бюро прийшло з обшуками до єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer.

У компанії наголосили, щ наразі її робота призупинена. Керівництво Archer додало, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії програмного забезпечення, а також конструкторських креслень і документації, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

Компанія також попросила повернути обладнання для відновлення роботи - адже наразі компанія не може допомогти користувачам, зокрема, військовим, з ремонтом, обслуговуванням або з "прошивкою" приладів Archer.

Водночас у НАБУ пояснили, що обшуки відбулися у межах розслідування можливої розтрати держкоштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

"Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів - майже 1,5 млрд грн, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки, необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій", - пояснили в Бюро.

При цьому зазначається, що закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливого відмивання коштів.

Як наголосили у НАБУ, перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.

Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп'ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку, пояснили в НАБУ.

Водночас у Бюро наполягають, що окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

"Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони", - підсумували в НАБУ.