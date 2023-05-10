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Енергоатом оголосив про початок ремонтної кампанії на АЕС
23:31 09.05.2023 |
Оператор українських атомних станцій Енергоатом розпочинає планові ремонтні роботи для підготовки до наступного опалювального сезону, повідомляє пресслужба компанії.
У зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком Запорізької АЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності. Атомна генерація забезпечила близько 55% від загального споживання електроенергії в Україні. В окремі дні цей показник сягав навіть 65%.
"Цього вдалося досягти попри тимчасову окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької. До її захоплення ЗАЕС генерувала 40% атомної енергії в Україні та понад п'яту частину всіх потреб держави в електроенергії", - наголосили в компанії.
Тепер настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і відремонтувати енергоблоки.
Енергоатом запевнив: графік ремонтів складено так, щоб споживачі не відчули на собі їхнього впливу.
Нестачу електроенергії від виробітку енергоблоків збираються компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.
Україні доведеться в літній пік споживання імпортувати приблизно 1 ГВт потужності, а також запускати в роботу додаткові блоки теплоелектростанцій, що працюють на газі, щоб покрити дефіцит потужності через вихід АЕС у ремонт, казав раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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