Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергоатом оголосив про початок ремонтної кампанії на АЕС

 

Оператор українських атомних станцій Енергоатом розпочинає планові ремонтні роботи для підготовки до наступного опалювального сезону, повідомляє пресслужба компанії.

У зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком Запорізької АЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності. Атомна генерація забезпечила близько 55% від загального споживання електроенергії в Україні. В окремі дні цей показник сягав навіть 65%.

"Цього вдалося досягти попри тимчасову окупацію найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької. До її захоплення ЗАЕС генерувала 40% атомної енергії в Україні та понад п'яту частину всіх потреб держави в електроенергії", - наголосили в компанії.

Тепер настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і відремонтувати енергоблоки.

Енергоатом запевнив: графік ремонтів складено так, щоб споживачі не відчули на собі їхнього впливу.

Нестачу електроенергії від виробітку енергоблоків збираються компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з-за кордону.

Україні доведеться в літній пік споживання імпортувати приблизно 1 ГВт потужності, а також запускати в роботу додаткові блоки теплоелектростанцій, що працюють на газі, щоб покрити дефіцит потужності через вихід АЕС у ремонт, казав раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0883
  0,2597
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2827  0,03 0,07 37,8247  0,00 0,00
EUR 40,7833  0,02 0,04 41,6537  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес