Фонд держмайна хоче відновити роботу заводу «Оріана» після 18 років простою

Фонд держмайна разом міською радою Калуша та новим керівництвом хімічного заводу "Оріана" до кінця літа підготують Дорожню карту відновлення роботи підприємства після майже 18 років простою.

Як повідомляє пресслужба Фонду, 24 квітня на посаду виконувача обов'язків директора підприємства призначено Руслана Кучерявого.

АТ "Оріана" розташоване в Калуші та знаходиться в управлінні Фонду держмайна. В 90-х роках "Оріана" була лідером української хімічної промисловості. Компанія виробляла поліетилен. В її структурі також був завод з виробництва калійних добрив.

За своїм основним профілем підприємство вже давно не працює. Сьогодні єдиним джерелом доходів є здача в оренду нежитлових приміщень, обладнання та автомобілів. Крім того, підприємство має великі борги.

Для того, щоб перетворити його на діючий актив та знайти інвестора, Фонд держмайна розглядає можливість поновлення на підприємстві виробництва калійних добрив.

Потреба України в калійних добривах складає приблизно 2 млн тонн на рік. До повномасштабного вторгнення Україна щорічно імпортувала їх на суму приблизно $350 млн.

Основними постачальниками були Білорусь, Польща, Росія, Німеччина. Їх сумарна частка на українському ринку складала приблизно 90%.

"Завдяки вдалому розташуванню заводу і потужній сировинній базі в регіоні є можливість відновити виробництво безхлорних калійних добрив. Сьогодні ситуація на "Оріані" дійсно дуже складна, проте ми бачимо перспективи у його продажі та відновленні виробництва новим власником", - зауважив директор департаменту корпоративних прав держави ФДМУ Олександр Федоришин.

Запаси калійних солей (сировина для виробництва калійних добрив) в Україні сягають 4,3 млрд тонн. У перерахунку на калійні добрива це 457 млн тонн.