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Кабмін затвердив норму відрахування дивідендів для держкомпаній
08:09 01.05.2023 |
Кабмін затвердив нормативні значення для розрахунку дивідендів держпідприємств за 2022 рік.
Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.
Так, більшість держкомпаній мають спрямувати 50% свого чистого прибутку за 2022 рік на виплату дивідендів, за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.
Аналітики з посиланням на офіційні дані та попередні дані ЗМІ зазначають, що за результатами 2022 року більшість великих держпідприємств, ймовірно, будуть збитковими.
Зокрема, прогнозується, що наступні держпідприємства зазнають збитків у такому розмірі (скоріше за все, більшість наведених нижче показників є неаудійованими):
* "Укрпошта" - 1,3 млрд грн (перевірено аудитором);
* "Укрзалізниця" - 10,8 млрд грн;
* "Енергоатом" - 3,3 млрд грн;
* "Адміністрація морських портів України" ("АМПУ") - 0,5 млрд грн;
* Аналітики не знайшли даних по міжнародному аеропорту "Бориспіль", але, скоріше за все, він також буде збитковим, оскільки фактично не працює з 24 лютого 2022 року.
За даними ЗМІ, наступні держпідприємства мають показати прибуток такому розмірі (скоріше за все, наведені нижче показники є неаудійованими):
* "Укргідроенерго" - 11,8 млрд грн;
* "Укренерго" - 2,7 млрд грн.
"Більшість держпідприємств зазнали значних збитків через російське вторгнення в Україну.
Виходячи з наведених вище прогнозів, скоріше за все, у сукупності загальна сума дивідендів, сплачених найбільшими держпідприємствами до держбюджету, буде незначною", - йдеться у дайлдесті.
Також, Кабмін затвердив індивідуальні нормативні значення для розрахунку розміру дивідендів для наступних держпідприємств:
* "ПриватБанк" має спрямувати на дивіденди 80% чистого прибутку за 2022 рік.
* "Ощадбанк" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік.
* "Нафтогаз" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік, а решту прибутку - на закупівлю природного газу українського видобутку.
* "Укргідроенерго" має cпрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на відновлення пошкоджених активів).
* "Українська фінансова житлова корпорація" - 30% чистого прибутку (за умови спрямування 50% прибутку на доступне іпотечне кредитування).
* "Українське Дунайське пароплавство" - 30%чистого прибутку (з урахуванням 50% на оновлення флоту).
* "Украгролізинг" - 80% чистого прибутку.
* "Укрбуд" - 95% чистого прибутку.
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