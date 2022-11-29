«ДТЕК Енерго» викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу

"ДТЕК Енерго" викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7/7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу, йдеться у біржовому повідомленні компанії в понеділок.

Згідно з ним, викуп євробондів за таким дисконтом дасть змогу знизити боргове навантаження на компанію і спрямувати більше коштів, заощаджених від обслуговування міжнародного боргу, на поточну діяльність.

Ідеться про відновлення пошкодженого від обстрілів обладнання, ремонт енергоблоків ТЕС, надійніше проходження осінньо-зимового періоду, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток, уточнила компанія.

"ДТЕК Енерго" наголосила, що насамперед робить усе можливе для того, щоб надавати послуги із забезпечення електроенергії та тепла в країні, а також зберігати підприємства та виплачувати заробітну плату вчасно працівникам. Проте, зазначила компанія, важливо також виконувати зобов'язання перед інвесторами: згідно з умовами боргової документації, необхідно щорічно спрямовувати понад $100 млн на обслуговування євробондів.

"Акумулювати відповідні кошти вдалося до війни, вони мають обмежений характер для обслуговування міжнародних зобов'язань", - уточнили в "ДТЕК Енерго" агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнюється у повідомленні на Лондонській фондовій біржі у вівторок, максимальна ціна викупу - 27% від номіналу, заявки приймають до вечора 8 грудня, оголошення результатів планується 9 грудня, а розрахунки - 15 грудня. Безпосереднім покупцем є DTEK Holdings Limited.

У "ДТЕК Енерго" наголосили, що такий підхід до обслуговування міжнародного боргу дасть змогу компанії отримати можливість збільшити ліміти на інвестиційну діяльність у наступні роки, а також зменшити боргове навантаження на компанію. "Це дасть змогу знайти в майбутньому можливість звільнити додаткові ресурси для вкладень у внутрішній видобуток вугілля, надійність обладнання генерувальних потужностей та підготовку до наступних опалювальних сезонів", - зазначили в компанії.

Згідно з біржовим повідомленням, "ДТЕК Енерго" також запросила згоду на деякі зміни до умов випуску облігацій, пов'язаних із послабленнями у звітності, а також щодо продажу активів, дозволених інвестицій та операцій з афілійованими особами, щоб, зокрема, дозволити групі робити додаткові благодійні та соціальні внески до Фонду Ріната Ахметова.

У компанії зазначили, що, попри війну, з початку року інвестиції у вугільні та енергетичні підприємства становили понад 3 млрд грн. За дев'ять місяців 2022 року "ДТЕК Енерго" також сплатила 9,5 млрд грн податків - на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 17 травня 2021 року завершила процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.

Згідно з умовами реструктуризації, частину поточної заборгованості з єврооблігацій "ДТЕК Енерго" було конвертовано в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решту заборгованості конвертовано в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" на загальну суму $1,645 млрд зі ставкою 7/7,5% і терміном погашення 31 грудня 2027 року. У 2021 році "ДТЕК Енерго" у грошовій формі виплачувала купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купона у розмірі 3,5% річних була капіталізована та додана до основної суми боргу.

За результатами проведеного в жовтні тендеру "ДТЕК Енерго" викупила єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% від номіналу і нижче. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають у обігу, становила $1 млрд 516,874 млн.

Окрім того, 25 листопада DTEK Energy B.V., материнська компанія групи ДТЕК, стала безпосередньо емітентом єврооблігацій "ДТЕК Енерго", спочатку випущених через DTEK Finance plc.

"Угода здійснена з метою уніфікації підходу до структурування угод щодо випуску нот із погляду юрисдикції емітента в межах групи ДТЕК, а також оптимізації та зниження витрат на обслуговування компанії-емітента", - уточнювалося у повідомленні компанії.

ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

DTEK Energy B.V. - материнська компанія групи ДТЕК Ріната Ахметова, зареєстрована у Нідерландах. Визначає стратегічні напрями розвитку групи ДТЕК та надає методологічну підтримку операційним холдингам.

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, яка відповідає за видобуток вугілля та виробництво електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК.

Минулого тижня компанія Ornex Limited із групи СКМ також оголосила тендер із викупу єврооблігацій іншого енергохолдингу групи ДТЕК - "ДТЕК ВДЕ", випущених на EUR325 млн під 8,5% із погашенням у 2024 році, на загальну суму до EUR30 млн за ціною до 30% від номіналу.



