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АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив «Нафтогазу» найняти Lazard фінрадником для реструктуризації дефолтних євробондів

 

Кабінет Міністрів погодив підписання НАК "Нафтогаз України" договору з компанією Lazard Frères SAS на надання послуг фінансового радника для проведення реструктуризації її зобов'язань за єврооблігаціями.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1003-р від 8 листопада 2022 року, оприлюдненим на Урядовому порталі у середу.

"Погодити (...) підписання договору між НАК "Нафтогаз України" та компанією Lazard Frères SAS щодо надання послуг фінансового радника у зв'язку з реструктуризацією виконання зобов'язань за єврооблігаціями з погашенням у 2022 (Транш В) та 2026 роках, емітованими Кондор Файненс пі.ел.сі. (Кондор Finanсе рlс)", - йдеться в розпорядженні.

Згідно з ним, "Нафтогаз України" протягом двох тижнів має надати уряду основні умови змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 року та від 6 листопада 2019 року, розроблених на виконання угоди з реструктуризації.

Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне платити у 2024-му. Сума відсотків, відтермінована протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн за рік, які потрібно сплачувати у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише орієнтовно 22% голосів.

"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відтермінування виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" було розміщено у 2019 році: у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді - семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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