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АНАЛІТИКА

Нардеп Столар з ОПЗЖ продав свої телеканали

 

Нардеп Вадим Столар продав своїй медіахолдинг Live.Network співзасновниці креативних агентств We know how та Badoev ID Ганні Ковальовій. Про це повідомляє Marketing Media Review.

У холдинг Live.Network входять три телеканали: "Типовий Київ", Odesa.live, Live. Канали призупинили мовлення з 15 липня до завершення бойових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану.

Видання пише про те, що сума, за яку Столар продав телеканали, не розголошується.

Прокоментувати угоду погодилася нова власниця медіахолдингу Ганна Ковальова.

"Угода про придбання мовників полягала у складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення", - сказала вона.

Ковальова додала, що також збереже стару команду. Це була одна з умов Вадима Столара.

За її словами, зараз команда вже відновила інформаційне мовлення сайту «Новини.LIVE» і готується до його перезапуску.

"Ключовим завданням для мене є зберегти команду, переглянути місію холдингу і надати йому нового дихання", - сказала Ковальова.

Хто така Ганна Ковальова?

Ковальова - співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW та Badoev ID.

З березня - головна виконавча директорка благодійної організації Future for Ukraine.

Що відомо про медіахолдинг Live.Network

Столар у червні 2020 року став власником юридичних осіб телеканалів Rabinovich TV та "Всі новини". На їх базі 9 серпня 2020 року запустили канал Kyiv.Live, який 1 липня минулого року змінив логотип та назву на Live.

Запуском телеканалу Live займалися медіаменеджер Олексій Семенов і його команда. У березні цього року Столар виїхав за кордон, за його словами, медіа-холдинг Live Network допомагав працювати єдиному національному мовнику.
За матеріалами: Фокус
 

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