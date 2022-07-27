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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Нардеп Столар з ОПЗЖ продав свої телеканали
09:09 27.07.2022 |
Нардеп Вадим Столар продав своїй медіахолдинг Live.Network співзасновниці креативних агентств We know how та Badoev ID Ганні Ковальовій. Про це повідомляє Marketing Media Review.
У холдинг Live.Network входять три телеканали: "Типовий Київ", Odesa.live, Live. Канали призупинили мовлення з 15 липня до завершення бойових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану.
Видання пише про те, що сума, за яку Столар продав телеканали, не розголошується.
Прокоментувати угоду погодилася нова власниця медіахолдингу Ганна Ковальова.
"Угода про придбання мовників полягала у складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення", - сказала вона.
Ковальова додала, що також збереже стару команду. Це була одна з умов Вадима Столара.
За її словами, зараз команда вже відновила інформаційне мовлення сайту «Новини.LIVE» і готується до його перезапуску.
"Ключовим завданням для мене є зберегти команду, переглянути місію холдингу і надати йому нового дихання", - сказала Ковальова.
Хто така Ганна Ковальова?
Ковальова - співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW та Badoev ID.
З березня - головна виконавча директорка благодійної організації Future for Ukraine.
Що відомо про медіахолдинг Live.Network
Столар у червні 2020 року став власником юридичних осіб телеканалів Rabinovich TV та "Всі новини". На їх базі 9 серпня 2020 року запустили канал Kyiv.Live, який 1 липня минулого року змінив логотип та назву на Live.
Запуском телеканалу Live займалися медіаменеджер Олексій Семенов і його команда. У березні цього року Столар виїхав за кордон, за його словами, медіа-холдинг Live Network допомагав працювати єдиному національному мовнику.
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