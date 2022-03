Сеть медицинских центров ADONIS продолжает оказывать медицинскую помощь и просит о финансовой поддержке

В эти сложные времена сеть медицинских центров ADONIS продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам. Несмотря на военное положение и экстремальные условия работы, наши врачи и медицинский персонал работают.

Сегодня мы, как и вся Украина, прилагаем максимум усилий для помощи нашим защитникам и гражданскому населению. С первого дня войны постоянно работали 2 Хирургически диагностических центра ADONIS на Подоле и Софиевской Борщаговке и два роддома, оказывая медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, бесплатно. К сожалению, после циничного обстрела роддома в селе Бузовая мы были вынуждены его закрыть и эвакуировать рожениц и персонал. Вскоре мы были вынуждены прекратить работу роддома на Славутиче.

Сейчас мы возобновляем работу филиалов сети в Киеве и Киевской области, чтобы возобновить плановые платные приемы многопрофильных специалистов, предоставлять диагностические и лабораторные услуги и ожидаем возобновления работы роддома на левом берегу. Ургентная помощь раненым в войне (в том числе и хирургическая) и в дальнейшем будет предоставляться бесплатно!

Мы искренне благодарны каждому, кто ежедневно, рискуя жизнью, стоит на страже безопасности нашей страны и заботится о жизни и здоровье мирного населения.

Чтобы и в дальнейшем иметь возможность обеспечить качественную и непрерывную работу персонала, гарантировать проведение критически важных операций и закупку медикаментов ADONIS открывает сбор средств.

Реквизиты:

ГРИВНЯ

ООО «ЛДЦ «Адонис Плюс»

IBAN получателя UA45380805000000026002532091

или

4627055110038808

Гирин В. В.

ЕВРО

ООО «ЛДЦ «Адонис Плюс»/»MDC «Adonis plus» LLC

IBAN получателя UA023808050000000026009532094

SWIFT: AVALUAUK

Банк-корреспондент / Bank of Beneficiary: Raiffeisen Bank International AG, Vienna

SWIFT-code: RZBAATWW,

Account number 55022305

Доллар США

ООО «ЛДЦ «Адонис Плюс»/»MDC «Adonis plus» LLC

IBAN получателя UA913808050000000026000532093

SWIFT: AVALUAUK

Банк-корреспондент / Bank of Beneficiary: The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT-code: IRVTUS3N

Account number: 890-0260-688