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Сеть медицинских центров ADONIS продолжает оказывать медицинскую помощь и просит о финансовой поддержке
15:34 21.03.2022 |
В эти сложные времена сеть медицинских центров ADONIS продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам. Несмотря на военное положение и экстремальные условия работы, наши врачи и медицинский персонал работают.
Сегодня мы, как и вся Украина, прилагаем максимум усилий для помощи нашим защитникам и гражданскому населению. С первого дня войны постоянно работали 2 Хирургически диагностических центра ADONIS на Подоле и Софиевской Борщаговке и два роддома, оказывая медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, бесплатно. К сожалению, после циничного обстрела роддома в селе Бузовая мы были вынуждены его закрыть и эвакуировать рожениц и персонал. Вскоре мы были вынуждены прекратить работу роддома на Славутиче.
Сейчас мы возобновляем работу филиалов сети в Киеве и Киевской области, чтобы возобновить плановые платные приемы многопрофильных специалистов, предоставлять диагностические и лабораторные услуги и ожидаем возобновления работы роддома на левом берегу. Ургентная помощь раненым в войне (в том числе и хирургическая) и в дальнейшем будет предоставляться бесплатно!
Мы искренне благодарны каждому, кто ежедневно, рискуя жизнью, стоит на страже безопасности нашей страны и заботится о жизни и здоровье мирного населения.
Чтобы и в дальнейшем иметь возможность обеспечить качественную и непрерывную работу персонала, гарантировать проведение критически важных операций и закупку медикаментов ADONIS открывает сбор средств.
Реквизиты:
ГРИВНЯ
ООО «ЛДЦ «Адонис Плюс»
IBAN получателя UA45380805000000026002532091
или
4627055110038808
Гирин В. В.
ЕВРО
ООО «ЛДЦ «Адонис Плюс»/»MDC «Adonis plus» LLC
IBAN получателя UA023808050000000026009532094
SWIFT: AVALUAUK
Банк-корреспондент / Bank of Beneficiary: Raiffeisen Bank International AG, Vienna
SWIFT-code: RZBAATWW,
Account number 55022305
Доллар США
ООО «ЛДЦ «Адонис Плюс»/»MDC «Adonis plus» LLC
IBAN получателя UA913808050000000026000532093
SWIFT: AVALUAUK
Банк-корреспондент / Bank of Beneficiary: The Bank of New York Mellon, New York, USA
SWIFT-code: IRVTUS3N
Account number: 890-0260-688
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