Суд отклонил ходатайство экс-владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела о взыскании нанесенных банку убытков

Канцлерский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) отклонил ходатайство бывших собственников ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о прекращении рассмотрения дела по иску банка о взыскании убытков нанесенных до 2016 года, в связи с тем, что дело якобы рассматривается судами Украины (forum non conveniens), сообщила пресс-служба банка в среду.

"Согласно решению, Канцлерский суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела №2019-0377-JRS по гражданскому иску ПриватБанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц касательно, среди прочего, взыскания убытков, вызванных ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хоздеятельности с различными активами ответчиков в США.

Пресс-служба подчеркнула, что по словам суда, этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более $600 млн, возмещение которых он требует в рамках этого производства".

Помимо этого, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.

Как сообщалось, в мае 2018 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Среди ответчиков, в частности, Optima Acquisitions, Optima Group, Optima Ventures, Optima 55 Public Square, Optima One Cleveland Center, Optima 1375, Optima 1375 II, Optima 1300, Optima 777, Optima Stemmons, Optima 7171, Optima 500, Optima 925 (все в форме LLC) и Optima International of Miami, Inc.

Кроме того, агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что банк подал два дополненных исковых заявления к соответствующему судебному разбирательству, а также уточнили, что сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, с учетом дополнений составляет около $750 млн.