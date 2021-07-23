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АМКУ отменил разрешение на покупку акций компанией Новинского
15:59 23.07.2021 |
Антимонопольный комитет Украины отменил собственное решение от 28 января о предоставлении разрешения компании Smart Holding (Cyprus) LTD на приобретение акций АО «Харьковоблэнерго».
Как сообщал Укринформ, в феврале 2021 года компании Smart Нolding (CYPRUS) LTD и Inter Growth Investments Limited закрыли сделку по приобретению 76436210 шт. простых акций АО «Харьковоблэнерго». Также 3 февраля была закрыта сделка по приобретению 76 436 210 шт. простых акций АО «Харьковэнергосбыт». Доля Smart Нolding (CYPRUS) LTD в акционерном капитале обеих компаний составляет 29,7950%.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Как сообщили в Комитете, при пересмотре решения было установлено, что вся информация, представленная в заявлении по результатам рассмотрения которого было принято решение от 28 января 2021 года № 51-р относительно АО «Харьковоблэнерго», «не может считаться достоверной".
В Комитете добавили, что заявление и документы к нему были подписаны только уполномоченным представителем компании Lovitia Investments Ltd (это - новое название компании SmartT Holding (Cyprus) LTD). При этом в материалах не было документов, подтверждающих назначение и полномочия представителя компании Lovitia Investments Ltd на представительство интересов АО «Харьковоблэнерго» и предоставление им информации, предусмотренной требованиями Положения о концентрации.
Договоры купли-продажи акций обеих компаний были подписаны 21 декабря 2020 года. Соглашения, по данным Smart Holding, были одобрены Антимонопольным комитетом Украины.
Конечным бенефициаром компании выступает бизнесмен Вадим Новинский. Государство Украина в лице Фонда государственного имущества владеет 65% акций как АО «Харьковоблэнерго», так и ЧАО «Харьковэнергосбыт».
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