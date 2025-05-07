«Метінвест» розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова запустив виробництво захисних екранів для радянських багатоцільових тягачів МТ-ЛБ.

Згідно із пресрелізом групи, ці бронемашини масово використовуються на фронті і саме тому потребують адаптації до сучасних викликів, зокрема до загроз від FPV-дронів.

При цьому уточнюється, що МТ-ЛБ - легка гусенична бронетехніка, яка активно використовується як для перевезення особового складу, так і як база для різноманітного озброєння. Однак її слабка броня практично не захищає від сучасних загроз, тому саме такі машини найчастіше стають цілями для дронів-камікадзе. Щоб зменшити ці втрати, "Сталевий Фронт" розробив і почав виготовляти спеціальні сталеві решітки, які монтуються поверх корпусу.

Одинадцять машин, оснащених захисними екранами на спеціально обладнаних майданчиках інженерами "Метінвесту", вже повернулися до служби у 110-й бригаді тероборони. Тут ці машини використовують для евакуації.

"Переваги гусеничної машини перед колісною особливо помітна в снігову погоду, взимку або тоді, коли колісна техніка не може проїхати: в багнюку, дощі, весняну або осінню негоду. Захист від дронів сьогодні вкрай важливий, бо вони швидкі, маневрені і разючі. Тому такий екран від FPV дуже необхідний", - відзначив пресофіцер бригади Андрій Бистрік.

Зазначається, що захисні екрани створені інженерами "Метінвесту" спільно з екіпажами, які працюють на цій техніці. Їхня задача - перехопити вибухову хвилю ще до моменту контакту з корпусом і тим самим зберегти життя екіпажу та працездатність машини. Конструкція максимально адаптована до умов фронту: легка в установці, не заважає огляду, дозволяє техніці рухатись у складній місцевості.

"МТ-ЛБ - це не нова техніка, але сьогодні вона знову працює на передовій. Наша задача - зробити її більш захищеною. Захисні екрани, які ми розробили, - це не універсальна "броня від усього", але це шанс (...) вижити після прильоту дрона, евакуювати екіпаж, довезти боєкомплект. У цій війні кожен шанс важить життя", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, слова якого наводяться в повідомленні.

"Сталевий Фронт" уже виготовляє захисні екрани для техніки типу Abrams, Bradley, Roshel, "Козак", яка щодня виконує бойові завдання. Тепер до цього списку додалася і МТ-ЛБ.