Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль доручив прискорити приватизацію «Сумихімпрому»
16:59 07.05.2025 |
Премʼєр- міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром".
"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам візиту з урядовою командою в Сумську область.
Також, за його словами, уряд працює над питанням сплати податків релокованими підприємствами за місцем реєстрації у прифронтових областях і не допущення ліквідації індустріальних парків в таких регіонах.
"Мінрозвитку та Держагентство відновлення мають спільно відпрацювати з Сумщиною потреби кожної громади", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ракети до IRIS-T, боєприпаси й не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради знову змінив текст законопроєкту про ратифікацію Угоди про надра із США
|Єврокомісія готує перехідні заходи по завершенню «торговельного безвізу» з Україною
|США профінансує виробництво української зброї на 764 млн дол
|Коломойському продовжили запобіжний захід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Індустріальний парк на Закарпатті розширить продукцію для вітроелектростанцій
|Шмигаль доручив прискорити приватизацію «Сумихімпрому»
|«Метінвест» розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ
|Нафтогаз сплатить до держбюджету ₴8,8 мільярда дивідендів за 2024 рік
|Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»
|«Нова пошта» запустила першу когенераційну установку
Бізнес
|Mercedes представив «не кермо» для автомобілів із системою управління через дроти
|Нова технологія дисплеїв від LG може збільшити автономність смартфонів
|AMD відмовляється від співпраці з Samsung Foundry
|Mozilla попереджає про можливе закриття браузера Firefox без угоди з Google
|OpenAI відмовляється від планів перейти на комерційну основу
|Популярність Threads стрімко зростає: платформа від Meta налічує 350 мільйонів щомісячних користувачів
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай