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АНАЛІТИКА

Шмигаль доручив прискорити приватизацію «Сумихімпрому»

 

Премʼєр- міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром".

"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам візиту з урядовою командою в Сумську область.

Також, за його словами, уряд працює над питанням сплати податків релокованими підприємствами за місцем реєстрації у прифронтових областях і не допущення ліквідації індустріальних парків в таких регіонах.

"Мінрозвитку та Держагентство відновлення мають спільно відпрацювати з Сумщиною потреби кожної громади", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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