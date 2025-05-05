Лідери аграрного ринку торік збільшили сукупний дохід у 1,7 раза - Опендатабот

За підсумком 2024 року найбільші агрокомпанії України отримали 146,16 млрд грн доходу, що в 1,7 раза більше показника 2023-го.

Такі результати рейтингу найкращих підприємств України оприлюднив Опентадабот, передає Укрінформ.

«146,16 млрд грн доходу отримали агрокомпанії з Індексу Опендатабота 2025. До переліку увійшли бізнеси, які займаються розведенням свійської птиці, вирощуванням зернових культур та обробленням насіння. Вперше від початку повномасштабної війни усі лідери ринку вийшли в прибуток», - йдеться в повідомленні.

За підрахунками аналітиків, торік найбільші компанії вітчизняного агросектору отримали в 1,7 раза більше доходу у порівнянні з 2023 роком, коли цей показник склав лише 86,5 млрд грн.

Сукупний прибуток компаній за минулий рік становив 19,92 млрд грн.

Понад половину компаній у топ-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП». На бізнеси з групи загалом припадає 71% сукупного доходу та 67% - загального прибутку лідерів галузі.

Очолило рейтинг ТОВ «Вінницька птахофабрика»: дохід компанії торік збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс ще помітніше - у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

ПрАТ «Миронівська птахофабрика», яке посідає друге місце рейтингу, збільшило дохід на 17% до 24,97 млрд грн, а прибуток зріс у 2,3 раза - до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посіло ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» (група компаній LNZ Group). Дохід підприємства збільшився на 19% - до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази - до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.