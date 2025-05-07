Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»

 

Фонд державного майна України оголосив аукціон із приватизації 100% державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій "Укрбуду" відбудеться 18 червня в електронній торговій у системі "Prozorro.Продажі".

Зайявки приймаються до 17 червня 20:00.

Стартова ціна складає 262,65 млн грн (без ПДВ).

Об'єкт приватизації включає:

* 147 одиниць нерухомого майна по всій країні;
* 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати);
* понад 255 млн грн балансової вартості активів;
* 17 земельних ділянок (загалом понад 16 га);
* понад 250 договорів оренди з контрагентами.

Головний офіс знаходится в Києві з адресою: вул. Сверстюка, 23. Поруч знаходяться залізниця та станція метро "Лівобережна".

Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»

 

Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»

 

Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»

 

Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»

 

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес