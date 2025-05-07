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Артур Еш
Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію «Укрбуд»
23:50 06.05.2025 |
Фонд державного майна України оголосив аукціон із приватизації 100% державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій "Укрбуду" відбудеться 18 червня в електронній торговій у системі "Prozorro.Продажі".
Зайявки приймаються до 17 червня 20:00.
Стартова ціна складає 262,65 млн грн (без ПДВ).
Об'єкт приватизації включає:
* 147 одиниць нерухомого майна по всій країні;
* 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати);
* понад 255 млн грн балансової вартості активів;
* 17 земельних ділянок (загалом понад 16 га);
* понад 250 договорів оренди з контрагентами.
Головний офіс знаходится в Києві з адресою: вул. Сверстюка, 23. Поруч знаходяться залізниця та станція метро "Лівобережна".
Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".
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