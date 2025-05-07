Нафтогаз сплатить до держбюджету ₴8,8 мільярда дивідендів за 2024 рік

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності за 2024 рік, що передбачає виплату до держбюджету 8,827 млрд грн дивідендів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні уряду №410-р.

Так, Кабмін затвердив чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у розмірі 37,907 млрд грн та прибуток НАК "Нафтогаз України" за окремою фінансовою звітністю у розмірі 23,934 млрд грн.

Із чистого консолідованого прибутку Групи акціонеру НАК "Нафтогаз України" належить 29,422 млрд грн. Цю суму Кабмін розпорядився розподілити наступним чином:

30% або 8,827 млрд грн - виплатити до держбюджету в якості дивідендів за 2024 рік;

70% або 20,595 млрд грн - спрямувати на на виконання статутних цілей.

Зокрема, майже 13,24 млрд грн має бути використано для закупівлі імпорту природного газу.